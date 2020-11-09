FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 11:58
1
Печать

Автобус протаранил стоящий грузовик под камерой в Москве, есть пострадавшие

Серьёзное ДТП в Москве утром 9 ноября попало на видео — его сняла камера наружного наблюдения. Пострадали шесть человек.

Видео из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

Как сообщает столичный дептранс в своём телеграм-канале, на Чоботовской улице автобус, следовавший по маршруту № 5, врезался в стоящий грузовик. В автобусе травмы получили шесть человек.

Фото&nbsp;из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

По данным «Интерфакса», из шестерых были госпитализированы два человека.

Тема наездов на стоящее транспортное средство обсуждается сегодня в СМИ в связи с возможным изменением правил оформления мелких ДТП. Московские власти зафиксировали рост смертности в таких ДТП на 24% с начала 2020 года. В Петербурге такие аварии тоже происходят регулярно. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут.

Фото&nbsp;из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний