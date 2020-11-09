Автобус протаранил стоящий грузовик под камерой в Москве, есть пострадавшие
Серьёзное ДТП в Москве утром 9 ноября попало на видео — его сняла камера наружного наблюдения. Пострадали шесть человек.
Видео из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Как сообщает столичный дептранс в своём телеграм-канале, на Чоботовской улице автобус, следовавший по маршруту № 5, врезался в стоящий грузовик. В автобусе травмы получили шесть человек.
По данным «Интерфакса», из шестерых были госпитализированы два человека.
Тема наездов на стоящее транспортное средство обсуждается сегодня в СМИ в связи с возможным изменением правил оформления мелких ДТП. Московские власти зафиксировали рост смертности в таких ДТП на 24% с начала 2020 года. В Петербурге такие аварии тоже происходят регулярно. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут.