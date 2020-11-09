Джакузи в лесу. Гламурные кемпинги, заработав на пандемии, задумали федеральную экспансию

Спрос в этом году на отдых в стильных и фотогеничных палатках побил все рекорды предыдущих лет. Выручка операторов гламурных кемпингов — глэмпингов — выросла на четверть, количество посетителей — на треть, а число игроков удвоилось.



Пока городская туриндустрия еле выходила в ноль, глэмпинги снимали все сливки. Модные домики на фоне живописного заката из «Инстаграма» в этом году получили поток клиентов: границы закрыты, загородные места отдыха переполнены — деваться больше некуда. Но позиционирование отдыха в глэмпингах как недорогого, но качественного редко совпадает с реальностью. Большинство объектов нацелено на более чем состоятельного посетителя. И «самозванцев» среди них хватает. В этом году владельцы относительно нового для российского рынка бизнеса столкнулись с огромным количеством посетителей. Выручка выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, объекты были заполнены на 95% и больше, срок окупаемости сократился чуть ли не вдвое. Привлекательный рынок стал востребован у инвесторов. Как отмечает Жанна Кира, руководитель Ассоциации глэмпингов России, в этом году количество объектов в окрестностях Петербурга увеличилось вдвое — до 124. По ее оценкам, в следующие годы рынок продолжит показывать такой же рост, а в Ленобласти откроется около 7–8 новых объектов.



У нас первые глэмпинги появились около 5 лет назад. Основные лидеры рынка — Shanti Home, Hygge Camp, Hills & Hurts и Boho Camp (у каждого не более 2 объектов). Крупных сетевых игроков в бизнесе нет, хотя эксперты считают нишу свободной и перспективной.

По словам гендиректора глэмпинга A-glamp Ксении Вайнц, сейчас нет правового поля, в котором мог бы работать рынок. «Мы говорим, что мы турбаза, но это, конечно, не совсем так. Есть объекты, размещение в которых стоит около 2 тыс. рублей за ночь, а есть за 15 тыс. Чтобы гость мог понять, почему так, нужна, например, звездность. Мы над этим работаем», — рассказывает предприниматель.

Ассоциация глэмпингов разрабатывает регламент, по которому можно будет определить, что есть действительно эксклюзивное место отдыха с видом, а что — нет. Участники рынка хотят предложить этот вариант Ростуризму и ждут дальнейшего развития. «Фонтанка» изучила отзывы посетителей о модных средствах размещения. Большинство делятся хорошими впечатлениями, есть и те, кто недоволен качеством обслуживания (одним не понравился матрас, другим — отсутствие вкусного кофе, третьи не смогли зажечь камин). По крайней мере, такие отзывы можно найти на дорогие объекты, в которых одна ночь стоит от 5 до 7,5 тыс. рублей.



В бюджетных местах встречаются и такие комментарии: «грязный пол», «раковина засорена», «порван шланг в душе», «слишком долго идти пешком». Владельцы бизнеса пожимают плечами: рынок новый, у всех есть ошибки, но конкуренция поддерживает качество услуг. Количество псевдоигроков посчитать сложно — гламуром от них даже не пахнет, да и называются они так только «для своих», набивают цену, — жалуются «настоящие».

«Само слово «глэмпинг» подразумевает чек выше среднего, но кто-то просто ставит палатку, не предоставляет сервис, не обеспечивает нормальное благоустройство и организацию санитарных блоков, но при этом хочет брать с гостей деньги за название. В итоге посетители видят отфотошопленные фотографии, а потом приезжают и расстраиваются — общее отношение к рынку портится», — объясняет Жанна Кира.

Вирусный спрос

По оценкам Дмитрия Андрущенко, директора по развитию апарт-отелей Sokroma, за время пандемии выручка глэмпингов выросла в среднем на 20–25%. До коронавируса спрос подогревали тренд на экологичность и желание быть ближе к природе, нынче рынку помогли закрытые границы. Как отмечает Мария Баталова, совладелец Hygge Camp, в этом году спрос вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а сезонная выручка достигла 15 млн рублей.



«Если брать показатели прошлого года, то с вложениями не менее 8 млн рублей понадобилось бы 2–2,5 сезона, чтобы компенсировать все расходы. Поскольку в этом году заполняемость была аномально высокая, срок окупаемости сократился до 1,5 сезона (операционные расходы составляли 25–28%)», — рассказывает предприниматель. Чуть меньше в этом году повезло объектам, которые работают в Карелии. Границы были закрыты до июля, туристов толком не было. Несмотря на это, по словам Сергея Лыкова, основателя карельского глэмпинга «Папоротник», в этом году заполняемость все равно была на 30% выше, чем летом 2019-го.

«Такой формат бизнеса снимает сливки с турпотока и при грамотной загрузке окупается за 2–3 года. Оптимальная точка безубыточности — 8–9 жилых зон, — рассказывает Сергей Лыков. — Мы планируем активно развиваться в следующем году — сейчас подыскиваем инвесторов и уже ведем переговоры об открытии лагеря в Псковской и Ленинградской областях, мечтаем о Крыме».

Рентабельный бизнес

Инвесторы уже начеку — только в этом году в Ленобласти открылось не менее 3 новых глэмпингов. A-glamp, к примеру, принимал решение спонтанно и быстро, но свой кусок пирога все же отхватил. Как рассказывает Ксения Вайнц, идея появилась летом, когда все загородные объекты были переполнены. На создание бизнеса ушло 1,5–2 месяца. И хотя глэмпинг начал работать в сентябре, но загрузка все равно была высокая.



В течение следующего года компания планирует стать «сетевым игроком» и построить объекты на Камчатке, Байкале, в Крыму и Архангельской области. Работать глэмпинг собирается и зимой — по крайней мере, шатры уже утеплены. Правда, на огромный спрос предприниматели не рассчитывают: после первых похолоданий заметно сократился объем бронирований.

Со стороны кажется, что создать такой бизнес просто, но подводных камней хватает. Чтобы открыть конкурентоспособный глэмпинг, нужно решить проблему с землей, накопить деньги, купить шатры и оборудование, разобраться с транспортной доступностью, провести коммуникации, найти персонал и только потом начать поиски клиентов.

Сейчас на торговых площадках можно найти предложения о покупке «готового бизнеса». Объявления обещают: инвестируя около 500 тыс. рублей, можно получать от 16 тыс. ежемесячно, вложения около 1 млн рублей принесут доходность от 32 тысяч. рублей — и дальше по той же схеме. По словам участников рынка, стоимость одного шатра — около 600 тыс. рублей, а ежедневный доход — 3 тыс. рублей. Если считать, что сезон — полгода, то цифры вполне реальные.

«Существуют разные варианты глэмпингов: от тентов до деревянных домиков. Себестоимость строительства одного объекта варьируется от 200 тыс. рублей до 1 млн. В среднем инвестиции в открытие глэмпинга на 10 объектов составляют около 5 млн рублей. Поэтому вход в такие проекты могут позволить себе даже непрофессиональные частные инвесторы. Крупные сети в такие форматы пока не заходят», — отмечает Людмила Фролова, руководитель Rusland SP Hospitality.

По оценкам Дмитрия Андрущенко, минимальный бюджет, с которым можно входить в бизнес, составляет от 1 до 4 миллионов. Глэмпинг среднего уровня можно построить примерно за 5–10 миллионов, а свыше этой суммы будет уже премиальный сегмент. «В этот диапазон не входит стоимость покупки земли. Маржинальность у бизнеса около 40%», — подчеркивает предприниматель.

Участники рынка считают, что в ближайшие годы этот сегмент может трансформироваться — просто поставить шатер в лесу будет уже недостаточно. В итоге появится больше оригинальных мест размещения, инфраструктура будет соответствовать уровню загородных отелей.

