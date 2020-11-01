ТАСС: Гиперзвуковая ракета «Циркон» преодолеет тысячу километров во время учений
Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» в ходе предстоящих в ноябре испытаний запустят на дальность около 1 тыс. км. Как сообщает 1 ноября ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе, ракета поразит мишень, имитирующую корабль противника.
«Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тыс. км. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков»... Ракета должна поразить на испытаниях морской щит, имитирующий корабль противника», — уточнил собеседник агентства.
В НПО машиностроения (разработчик «Циркона») эту информацию комментировать отказались. При этом еще один источник ТАСС заявил, что до конца года «Адмирал Горшков» выполнит три испытательных пуска «Циркона».
Ранее в ходе учений эта ракета преодолевала максимум около 500 километров, в последний раз стрельбы прошли в начале октября.
«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.