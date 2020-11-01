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01.11.2020 12:55
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ТАСС: Гиперзвуковая ракета «Циркон» преодолеет тысячу километров во время учений

Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» в ходе предстоящих в ноябре испытаний запустят на дальность около 1 тыс. км. Как сообщает 1 ноября ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе, ракета поразит мишень, имитирующую корабль противника.

«Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тыс. км. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков»... Ракета должна поразить на испытаниях морской щит, имитирующий корабль противника», — уточнил собеседник агентства.

В НПО машиностроения (разработчик «Циркона») эту информацию комментировать отказались. При этом еще один источник ТАСС заявил, что до конца года «Адмирал Горшков» выполнит три испытательных пуска «Циркона».

Ранее в ходе учений эта ракета преодолевала максимум около 500 километров, в последний раз стрельбы прошли в начале октября.

«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.

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Комментарии (4)

Михаил Бураков
Я просто млею с этой новости
Nationalverrater_2
Какое щщястье,уря.взвейтесь,соколы,орлами!
Skazochny
Союзмультфильм заказик подвалил;)
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