Пандемия выходит на новый виток, а свежих телесериалов много наснимать не успели, поэтому ноябрь будет не таким урожайным. Но несколько заметных проектов достойны внимания — от «Психа» Фёдора Бондарчука до новых сезонов «Короны» и «Тёмных начал».

Фото: скриншот трейлера / YouTube

«257 причин, чтобы жить»

Российская драмеди о жизни после онкологии

Где/когда: START — с 4 ноября 2020

В самом начале режима самоизоляции, в марте, на видеосервисе START вышел нетипичный сериал о последствиях выздоровления — «257 причин, чтобы жить». Напомним, что главная героиня — 30-летняя Женя в исполнении актрисы Полины Максимовой — три года боролась с раком и, наконец, пошла на поправку: у неё наступила ремиссия. Но оказалось, что никто, кроме самой Жени, не был готов к такому исходу событий. Бойфренд предложил расстаться, начальник уже нашёл на её место другую сотрудницу, а родная сестра прикарманила деньги, собранные с благотворителей на лечение.



Несмотря на серьёзность темы, сериал получился вполне себе жизнеутверждающим, даже комедийным, что и сделало его примечательным. А как результат — отличные рейтинги и экстренные съёмки новых серий. Второй сезон «257 причин, чтобы жить» запускают на START с 4 ноября. Кстати, Полина Максимова совсем недавно на престижном телесериальном фестивале Cannes Series была удостоена награды «Лучшая актриса телесериала» в Европе. До неё такую награду российские проекты получали лишь однажды — пару лет назад премировали Анну Михалкову за проект Бориса Хлебникова «Обычная женщина».



«Псих»

Первый сериал от Фёдора Бондарчука с Константином Богомоловым

Где/когда: more.tv — с 5 ноября 2020

Главный конкурент видеосервиса START, который недавно пустил к себе деньги «Мегафона», — онлайн-платформа more.tv, креативно подконтрольная Фёдору Бондарчуку, — с 5 ноября запускает самый ожидаемый отечественный телепроект ноября 2020 — драму «Псих» с Константином Богомоловым. Сценарий написала супруга Фёдора Сергеевича — актриса Паулина Андреева.



Сюжет строится вокруг столичного психотерапевта Олега. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит — он их терпит: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем правда? Год назад без вести пропала его жена. Её нет уже 384 дня…

Ничего, что сюжетная канва сериала — в стиле «Доктора Хауса» и «Беспринципных», — зато удачный каст: в ролях, помимо Константина Богомолова, — Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и даже сам Олег Меньшиков.



Фото: скриншот трейлера / YouTube

«Лунная база 8» / «Moonbase 8»

Космическая комедия про нелепых астронавтов

Где/когда: SHOWTIME — с 8 ноября 2020

Американская кабельная телесеть SHOWTIME продолжает исследовать не очень распространённый в её эфирной сетке жанр оригинальных комедий. В ноябре она запускает в эфир своих новых героев — астронавтов-лузеров в телесериале «Лунная база 8».

В центре внимания — трое космонавтов, которые попадают в пустыню, где расположен симулятор лунной базы NASA. Все они, естественно, мечтают отправиться за пределы Земли и доказать что-то самим себе: ведь здесь же они всего лишь неудачники с кучей личных проблем, а в космосе, конечно же, сразу станут героями. Но сперва придётся доказать NASA, что они всё могут, даже пить воду, полученную и их собственной мочи (ну, через специальные системы очистки). 6-серийный комедийный телесериал «Лунная база 8» придумали популярные американские комики Фред Армисен, Тим Хайдекер и Джон Си Райли, которые спродюсировали его вместе Джонатаном Криселом («Портландия», «Баскетс») и сами сыграли главные роли.



«Industry» / «Индустрия»

Драмеди про токсичную семейку

Где/когда: HBO — с 9 ноября 2020

Если есть тот, кому не страшна пандемия, то это HBO, который каждый месяц выпускает пачку новых телепроектов, пока остальные выжидают и пытаются сдвигать премьеры своих сериалов. А еще он не боится рисковать и привлекать дебютантов для производства своих проектов. 8-серийная «Индустрия» — тому очередной пример, ведь её придумали новички, сценаристы Мики Даун и Конрад Кей.



Сюжет драматической истории строится вокруг выпускников престижных британских колледжей и университетов, которые начинают свою карьеру в крупнейшем и старейшем инвестиционном банке в Лондоне после мирового экономического кризиса 2008 года. Добро пожаловать в суровый мир больших денег, где процветает харассмент, наркомания, убийства, предательство, алкоголизм, расизм, шовинизм и прочие «измы», убивающие всё человечное в молодых специалистах!

Как нетрудно догадаться, нас ждёт новый конкурент популярных «Миллиардов». Звезда сериала HBO «Девочки» — Лина Данэм спродюсировала новый проект и сняла как режиссёр пилотную серию.



«Учительница» / «A Teacher»

Драма о запретной любви учительницы и старшеклассника

Где/когда: Hulu — с 10 ноября 2020

Стрим-сервис Hulu припас на ноябрь отличный мини-сериал «Учительница», который продолжает блок проектов американского кабельного телеканала FX на VOD-платформе. Сериал должен был выйти в эфир ещё летом, но из-за пандемии его перенесли на осень, и вот теперь история запретной любви учительницы и её ученика доступна для просмотра.

На самом деле 10-серийная драма — это телеверсия одноимённого фильма 2013 года режиссёра Ханны Фидель, в котором молодого педагога и её не по годам развитого ученика сыграли Линдси Бёрдж и Уилл Бриттейн. Теперь же за событиями в техасской средней школе мы будем следить с помощью Кейт Мары и Ника Робинсона. Кстати, актриса Кейт Мара выступила одним из продюсеров собственного телесериала, а помогал ей Джейсон Бейтман, преуспевший уже во всех ипостасях — от кинозвезды до режиссёра и продюсера. Скоро он приступает к съёмкам нового фильма со своей лучшей подругой Дженнифер Энистон — уже 6-го в их совместной фильмографии. Они опять сыграют мужа с женой.



«Корона» / «The Crown»

Телебайопик о правлении Елизаветы II

Где/когда: Netflix — с 15 ноября 2020

Прошёл год, и мы с упоением приступаем к просмотру нового 4-го сезона масштабного жизнеописания Елизаветы II — королевской драмы «Корона». К новым сериям приковано повышенное внимание, ведь там события развернутся в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху так называемого «тэтчеризма». А, значит, нас ждут самые интересные персонажи в истории правления, кажется, вечной Елизаветы II: Маргарет Тэтчер и принцесса Диана, супруга сына королевы — пожизненного принца Чарльза. Роль монархини в 4-м сезоне опять сыграла Оливия Коулман, но в последний раз. Также мы вновь увидим Хелену Бонэм-Картер в роли сестры Елизаветы — принцессы Маргарет — и Тобайаса Мензиса в роли принца Филиппа из 3-го сезона.

А теперь о главном: в роли нового премьер-министра Великобритании — великолепная Джиллиан Андерсон. Такую Тэтчер мы ещё не видели! А молодую принцессу Диану сыграла Эмма Коррин.

Фанаты «Короны» могут спать спокойно — впереди ещё 5-й и 6-й сезоны, так что до 2022 года не расслабляться! В будущих сезонах опять произойдут смены исполнителей главных ролей.



«Тёмные начала» / «His Dark Materials»

Экранизация фэнтези-трилогии Филипа Пулмана

Где/когда: HBO — с 16 ноября 2020

Самый ожидаемый американский телесериал ноября — свежий 2-й сезон «Тёмных начал». Медиаимперия HBO запустила его год назад с надеждой восполнить эфирную дыру после финала фэнтези «Игра престолов». И, признаемся, ей это удалось! Напомним, что «Тёмные начала» — дорогостоящая экранизация одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана. Создатели проекта не повторили ошибок прошлой адаптации (как все помнят, фильм «Золотой компас» 2007 года с треском провалился в прокате) и очень тщательно перенесли на телеэкран знаменитое произведение.

Главная героиня сериала — Лира Белаква. Она живёт в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — некие существа, составляющие неотъемлемую часть их сложных личностей. Опекун девочки, исследователь лорд Азриэл, находит способ перемещаться между параллельными мирами, благодаря чему Лира знакомится с мальчиком Уиллом, который живёт в мире, лишённом магии.

В списке 200 лучших книг по версии Би-би-си трилогия «Тёмные начала» занимает почётное третье место, а параллельно входит в перечень богоборческих, то есть запретных книг, специального списка Ватикана. Совместный телепроект Би-би-си и HBO спровоцировал очередную волну критики в адрес писателя и его произведения, правда, в эпоху пандемии на это мало кто обратил внимание.

В главных ролях всё те же: Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон и Дафни Кин. В режиссёрах числятся Джек Торн и Том Хупер.



«Перевал Дятлова»

Отечественный триллер про ту самую гору

Где/когда: ТНТ — с 16 ноября 2020

Ещё одна крупная российская премьера ноября — теледрама «Перевал Дятлова». Телеканал ТНТ решил не просто рассказать о погибших альпинистах, но и подвести под этот рассказ большую детективную составляющую.

Итак, как все помнят, в 1959 году 9 советских студентов отправились в поход по заснеженным горам на Северном Урале, но с ними произошло нечто ужасное. В районе перевала Дятлова вся группа таинственным образом погибла. Что погубило группу Дятлова: природная катастрофа, местные жители, беглые зэки или инопланетяне? Этим вопросом задаются до сих пор и активно снимают про это — документальное кино, нелепое игровое кино и странные конспирологические телепередачи. Очередной опус нам предстанет в середине ноября от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, ответственных за сериал «Эпидемия», заинтересовавший даже сам Netflix.

Одна из сюжетных линий нового сериала посвящена самой группе (сценаристы опирались на дневники туристов и материалы следствия), а вторая расскажет о расследовании, которое ведёт майор КГБ, сыгранный Петром Фёдоровым. Любопытная подробность — «Перевал Дятлова» снимали на плёнку, чего в нашей стране для телесериалов вообще никто никогда не делал в новейшую историю отечественного ТВ. Режиссёром также выступил постановщик «Эпидемии» — Павел Костомаров, правда, и сами Федорович и Никишов попробовали силы в режиссуре.



«Большое небо» / «Big Sky»

Детектив в лучших традициях «где-то в Монтане»

Где/когда: ABC — с 17 ноября 2020

Давненько американские национальные телевещатели не радовали нас новыми модными телесериалами. Конечно, их контент сродни нашему ВГТРК — для тех, кому глубоко за 60, но они всё же пытаются идти в ногу со временем и иногда выдают что-то конкурентноспособное по отношению к продукции кабельных телеканалов или даже потоковых сервисов. И вот ABC представит в середине ноября свою главную премьеру — детективную драму «Большое небо».

Всё начинается загадочно: где-то в Монтане когда-то потерялись две сестры. Их похитил водитель грузовика на безлюдной трассе в том самом захолустном американском штате, славящийся своим знаменитым 80-километровым маршрутом «Дорога к солнцу», заснеженными пиками, озёрами и горными пешими тропами. В общем, антураж для детективной драмы подходящий. И вот частный детектив Кэсси Дюэлл и бывший полицейский Дженни Хойт объединяют свои ресурсы, чтобы найти двух сестёр.

«Большое небо» — это телеадаптация популярного детективного романа Си Джей Бокс из цикла «Кэсси Дюэлл» — «Шоссе». Ответственный за телеверсию — сценарист и продюсер Дэвид Келли, подаривший миру «Большую маленькую ложь», «Практику» и много чего ещё. В главных ролях: Кайли Банбери, Кэтрин Уинник (канадская актриса из ультраправой украинской эмигрантской семьи — известна по роли Лагерты в исторической драме «Викинги»), Райан Филипп, Джон Кэрролл Линч, Джэйд Петтиджон, Брайан Джерати и Диди Пфайффер.



«Ничья земля» / «No Man’s Land»

Драма о войне в Сирии

Где/когда: Hulu — с 18 ноября 2020

Заметная премьера середины ноября на стрим-сервисе Hulu — международный проект «Ничья земля». Это история гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. Молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей исключительно из жёстких, беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной исламистами территории.

Путешествие Антуана — уникальный взгляд на трагические события в Сирии и попытка показать, какое влияние они оказывают на весь мир. Военная драма «Ничья земля» — это совместный проект Франции, Бельгии и Израиля. В главных ролях: Феликс Моати, Мелани Тьерри и Джеймс Пьюрфой.

«Бортпроводница» / «The Flight Attendant»

Чёрная комедия про стюардессу

Где/когда: HBO Max — с 26 ноября 2020

Еще одна новинка на VOD-платформе HBO Maх — сериал «Бортпроводница», экранизация одноимённого детектива 2018 года писателя Криса Бохджаляна, сделанная в духе чёрной комедии. Продюсерами выступили создатели криминальной драмы «Ты» на Netflix.

Итак, спокойная жизнь бортпроводницы Кэсси неожиданно оборачивается кошмаром, когда она после бурной ночи в дубайском отеле с одним из пассажиров по утру обнаруживает его убитым. Девушке придется выпутываться из этой ситуации, абсолютно не помня, что произошло накануне. В главной роли — звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко, а компанию ей составили Заша Мэмет, Михиль Хаусман, Рози Перес и Т. Р. Найт.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

