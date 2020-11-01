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01.11.2020 12:31
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11 лучших телесериалов ноября: выбор «Фонтанки»

Пандемия выходит на новый виток, а свежих телесериалов много наснимать не успели, поэтому ноябрь будет не таким урожайным. Но несколько заметных проектов достойны внимания — от «Психа» Фёдора Бондарчука до новых сезонов «Короны» и «Тёмных начал».

Фото: скриншот трейлера / YouTube

«257 причин, чтобы жить»

Российская драмеди о жизни после онкологии

Где/когда: START — с 4 ноября 2020

В самом начале режима самоизоляции, в марте, на видеосервисе START вышел нетипичный сериал о последствиях выздоровления — «257 причин, чтобы жить». Напомним, что главная героиня — 30-летняя Женя в исполнении актрисы Полины Максимовой — три года боролась с раком и, наконец, пошла на поправку: у неё наступила ремиссия. Но оказалось, что никто, кроме самой Жени, не был готов к такому исходу событий. Бойфренд предложил расстаться, начальник уже нашёл на её место другую сотрудницу, а родная сестра прикарманила деньги, собранные с благотворителей на лечение.

Несмотря на серьёзность темы, сериал получился вполне себе жизнеутверждающим, даже комедийным, что и сделало его примечательным. А как результат — отличные рейтинги и экстренные съёмки новых серий. Второй сезон «257 причин, чтобы жить» запускают на START с 4 ноября. Кстати, Полина Максимова совсем недавно на престижном телесериальном фестивале Cannes Series была удостоена награды «Лучшая актриса телесериала» в Европе. До неё такую награду российские проекты получали лишь однажды — пару лет назад премировали Анну Михалкову за проект Бориса Хлебникова «Обычная женщина».

«Псих»

Первый сериал от Фёдора Бондарчука с Константином Богомоловым

Где/когда: more.tv — с 5 ноября 2020

Главный конкурент видеосервиса START, который недавно пустил к себе деньги «Мегафона», — онлайн-платформа more.tv, креативно подконтрольная Фёдору Бондарчуку, — с 5 ноября запускает самый ожидаемый отечественный телепроект ноября 2020 — драму «Псих» с Константином Богомоловым. Сценарий написала супруга Фёдора Сергеевича — актриса Паулина Андреева.

Сюжет строится вокруг столичного психотерапевта Олега. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит — он их терпит: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем правда? Год назад без вести пропала его жена. Её нет уже 384 дня…

Ничего, что сюжетная канва сериала — в стиле «Доктора Хауса» и «Беспринципных», — зато удачный каст: в ролях, помимо Константина Богомолова, — Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и даже сам Олег Меньшиков.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

«Лунная база 8» / «Moonbase

Космическая комедия про нелепых астронавтов

Где/когда: SHOWTIME — с 8 ноября 2020

Американская кабельная телесеть SHOWTIME продолжает исследовать не очень распространённый в её эфирной сетке жанр оригинальных комедий. В ноябре она запускает в эфир своих новых героев — астронавтов-лузеров в телесериале «Лунная база 8».

В центре внимания — трое космонавтов, которые попадают в пустыню, где расположен симулятор лунной базы NASA. Все они, естественно, мечтают отправиться за пределы Земли и доказать что-то самим себе: ведь здесь же они всего лишь неудачники с кучей личных проблем, а в космосе, конечно же, сразу станут героями. Но сперва придётся доказать NASA, что они всё могут, даже пить воду, полученную и их собственной мочи (ну, через специальные системы очистки).

6-серийный комедийный телесериал «Лунная база 8» придумали популярные американские комики Фред Армисен, Тим Хайдекер и Джон Си Райли, которые спродюсировали его вместе Джонатаном Криселом («Портландия», «Баскетс») и сами сыграли главные роли.

«Industry» / «Индустрия»

Драмеди про токсичную семейку

Где/когда: HBO — с 9 ноября 2020

Если есть тот, кому не страшна пандемия, то это HBO, который каждый месяц выпускает пачку новых телепроектов, пока остальные выжидают и пытаются сдвигать премьеры своих сериалов. А еще он не боится рисковать и привлекать дебютантов для производства своих проектов. 8-серийная «Индустрия» — тому очередной пример, ведь её придумали новички, сценаристы Мики Даун и Конрад Кей.

Сюжет драматической истории строится вокруг выпускников престижных британских колледжей и университетов, которые начинают свою карьеру в крупнейшем и старейшем инвестиционном банке в Лондоне после мирового экономического кризиса 2008 года. Добро пожаловать в суровый мир больших денег, где процветает харассмент, наркомания, убийства, предательство, алкоголизм, расизм, шовинизм и прочие «измы», убивающие всё человечное в молодых специалистах!

Как нетрудно догадаться, нас ждёт новый конкурент популярных «Миллиардов». Звезда сериала HBO «Девочки» — Лина Данэм спродюсировала новый проект и сняла как режиссёр пилотную серию.

«Учительница» / «A Teacher»

Драма о запретной любви учительницы и старшеклассника

Где/когда: Hulu — с 10 ноября 2020

Стрим-сервис Hulu припас на ноябрь отличный мини-сериал «Учительница», который продолжает блок проектов американского кабельного телеканала FX на VOD-платформе. Сериал должен был выйти в эфир ещё летом, но из-за пандемии его перенесли на осень, и вот теперь история запретной любви учительницы и её ученика доступна для просмотра.

На самом деле 10-серийная драма — это телеверсия одноимённого фильма 2013 года режиссёра Ханны Фидель, в котором молодого педагога и её не по годам развитого ученика сыграли Линдси Бёрдж и Уилл Бриттейн. Теперь же за событиями в техасской средней школе мы будем следить с помощью Кейт Мары и Ника Робинсона.

Кстати, актриса Кейт Мара выступила одним из продюсеров собственного телесериала, а помогал ей Джейсон Бейтман, преуспевший уже во всех ипостасях — от кинозвезды до режиссёра и продюсера. Скоро он приступает к съёмкам нового фильма со своей лучшей подругой Дженнифер Энистон — уже 6-го в их совместной фильмографии. Они опять сыграют мужа с женой.

«Корона» / «The Crown»

Телебайопик о правлении Елизаветы II

Где/когда: Netflix — с 15 ноября 2020

Прошёл год, и мы с упоением приступаем к просмотру нового 4-го сезона масштабного жизнеописания Елизаветы II — королевской драмы «Корона». К новым сериям приковано повышенное внимание, ведь там события развернутся в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху так называемого «тэтчеризма». А, значит, нас ждут самые интересные персонажи в истории правления, кажется, вечной Елизаветы II: Маргарет Тэтчер и принцесса Диана, супруга сына королевы — пожизненного принца Чарльза. Роль монархини в 4-м сезоне опять сыграла Оливия Коулман, но в последний раз. Также мы вновь увидим Хелену Бонэм-Картер в роли сестры Елизаветы — принцессы Маргарет — и Тобайаса Мензиса в роли принца Филиппа из 3-го сезона.

А теперь о главном: в роли нового премьер-министра Великобритании — великолепная Джиллиан Андерсон. Такую Тэтчер мы ещё не видели! А молодую принцессу Диану сыграла Эмма Коррин.

Фанаты «Короны» могут спать спокойно — впереди ещё 5-й и 6-й сезоны, так что до 2022 года не расслабляться! В будущих сезонах опять произойдут смены исполнителей главных ролей.

«Тёмные начала» / «His Dark Materials»

Экранизация фэнтези-трилогии Филипа Пулмана

Где/когда: HBO — с 16 ноября 2020

Самый ожидаемый американский телесериал ноября — свежий 2-й сезон «Тёмных начал». Медиаимперия HBO запустила его год назад с надеждой восполнить эфирную дыру после финала фэнтези «Игра престолов». И, признаемся, ей это удалось! Напомним, что «Тёмные начала» — дорогостоящая экранизация одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана. Создатели проекта не повторили ошибок прошлой адаптации (как все помнят, фильм «Золотой компас» 2007 года с треском провалился в прокате) и очень тщательно перенесли на телеэкран знаменитое произведение.

Главная героиня сериала — Лира Белаква. Она живёт в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — некие существа, составляющие неотъемлемую часть их сложных личностей. Опекун девочки, исследователь лорд Азриэл, находит способ перемещаться между параллельными мирами, благодаря чему Лира знакомится с мальчиком Уиллом, который живёт в мире, лишённом магии.

В списке 200 лучших книг по версии Би-би-си трилогия «Тёмные начала» занимает почётное третье место, а параллельно входит в перечень богоборческих, то есть запретных книг, специального списка Ватикана. Совместный телепроект Би-би-си и HBO спровоцировал очередную волну критики в адрес писателя и его произведения, правда, в эпоху пандемии на это мало кто обратил внимание.

В главных ролях всё те же: Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон и Дафни Кин. В режиссёрах числятся Джек Торн и Том Хупер.

«Перевал Дятлова»

Отечественный триллер про ту самую гору

Где/когда: ТНТ — с 16 ноября 2020

Ещё одна крупная российская премьера ноября — теледрама «Перевал Дятлова». Телеканал ТНТ решил не просто рассказать о погибших альпинистах, но и подвести под этот рассказ большую детективную составляющую.

Итак, как все помнят, в 1959 году 9 советских студентов отправились в поход по заснеженным горам на Северном Урале, но с ними произошло нечто ужасное. В районе перевала Дятлова вся группа таинственным образом погибла. Что погубило группу Дятлова: природная катастрофа, местные жители, беглые зэки или инопланетяне? Этим вопросом задаются до сих пор и активно снимают про это — документальное кино, нелепое игровое кино и странные конспирологические телепередачи. Очередной опус нам предстанет в середине ноября от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, ответственных за сериал «Эпидемия», заинтересовавший даже сам Netflix.

Одна из сюжетных линий нового сериала посвящена самой группе (сценаристы опирались на дневники туристов и материалы следствия), а вторая расскажет о расследовании, которое ведёт майор КГБ, сыгранный Петром Фёдоровым. Любопытная подробность — «Перевал Дятлова» снимали на плёнку, чего в нашей стране для телесериалов вообще никто никогда не делал в новейшую историю отечественного ТВ. Режиссёром также выступил постановщик «Эпидемии» — Павел Костомаров, правда, и сами Федорович и Никишов попробовали силы в режиссуре.

«Большое небо» / «Big Sky»

Детектив в лучших традициях «где-то в Монтане»

Где/когда: ABC — с 17 ноября 2020

Давненько американские национальные телевещатели не радовали нас новыми модными телесериалами. Конечно, их контент сродни нашему ВГТРК — для тех, кому глубоко за 60, но они всё же пытаются идти в ногу со временем и иногда выдают что-то конкурентноспособное по отношению к продукции кабельных телеканалов или даже потоковых сервисов. И вот ABC представит в середине ноября свою главную премьеру — детективную драму «Большое небо».

Всё начинается загадочно: где-то в Монтане когда-то потерялись две сестры. Их похитил водитель грузовика на безлюдной трассе в том самом захолустном американском штате, славящийся своим знаменитым 80-километровым маршрутом «Дорога к солнцу», заснеженными пиками, озёрами и горными пешими тропами. В общем, антураж для детективной драмы подходящий. И вот частный детектив Кэсси Дюэлл и бывший полицейский Дженни Хойт объединяют свои ресурсы, чтобы найти двух сестёр.

«Большое небо» — это телеадаптация популярного детективного романа Си Джей Бокс из цикла «Кэсси Дюэлл» — «Шоссе». Ответственный за телеверсию — сценарист и продюсер Дэвид Келли, подаривший миру «Большую маленькую ложь», «Практику» и много чего ещё. В главных ролях: Кайли Банбери, Кэтрин Уинник (канадская актриса из ультраправой украинской эмигрантской семьи — известна по роли Лагерты в исторической драме «Викинги»), Райан Филипп, Джон Кэрролл Линч, Джэйд Петтиджон, Брайан Джерати и Диди Пфайффер.

«Ничья земля» / «No Man’s Land»

Драма о войне в Сирии

Где/когда: Hulu — с 18 ноября 2020

Заметная премьера середины ноября на стрим-сервисе Hulu — международный проект «Ничья земля». Это история гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. Молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей исключительно из жёстких, беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной исламистами территории.

Путешествие Антуана — уникальный взгляд на трагические события в Сирии и попытка показать, какое влияние они оказывают на весь мир. Военная драма «Ничья земля» — это совместный проект Франции, Бельгии и Израиля. В главных ролях: Феликс Моати, Мелани Тьерри и Джеймс Пьюрфой.

«Бортпроводница» / «The Flight Attendant»

Чёрная комедия про стюардессу

Где/когда: HBO Max — с 26 ноября 2020

Еще одна новинка на VOD-платформе HBO Maх — сериал «Бортпроводница», экранизация одноимённого детектива 2018 года писателя Криса Бохджаляна, сделанная в духе чёрной комедии. Продюсерами выступили создатели криминальной драмы «Ты» на Netflix.

Итак, спокойная жизнь бортпроводницы Кэсси неожиданно оборачивается кошмаром, когда она после бурной ночи в дубайском отеле с одним из пассажиров по утру обнаруживает его убитым. Девушке придется выпутываться из этой ситуации, абсолютно не помня, что произошло накануне. В главной роли — звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко, а компанию ей составили Заша Мэмет, Михиль Хаусман, Рози Перес и Т. Р. Найт.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: скриншот трейлера / YouTube
Фото: скриншот трейлера / YouTube

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Комментарии (2)

Devis
Кто такие "Телебайопик" и "Драмеди"? Пишите по-русски! Что за идиотизм.
hal9000
Блин когда сменят формат...уйдут от этих сериалов...я например немогу смотреть по пару серий каждый день...если смотрю сразу все до конца..сюжетную линию разбивать на столько серий...нафиг это надо сильно меня заинтересовать чтоб я сел 6а дня два и просмотрел сериал...так просто я время тратить не буду...
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