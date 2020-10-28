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28.10.2020 13:50
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МВД всё-таки выделило сотрудников Смольному. Охоту на ковид-диссидентов откроют 29 октября

Министерство внутренних дел выделило сотрудников, которые будут вместе с представителями Смольного проверять соблюдение масочного режима в местах общественного пользования и в транспорте, сообщил «Фонтанке» 28 октября заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

«С завтрашнего дня (29 октября) мы усиливаем меры по контролю с помощью привлеченных сотрудников МВД. То есть на граждан, которые не выполняют законные требования, будут составляться протоколы сотрудниками МВД», — заявил он 28 октября.

Как рассказывала «Фонтанка», Смольный с 26 октября усилил коронавирусный режим. Но в одиночку. Роспотребнадзор выделил чиновникам пятерых сотрудников, а полиция к рейдам вообще не присоединилась. Как говорил вице-губернатор Евгений Елин, письмо на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина осталось без ответа. А без участия полиции привлечь к ответственности безмасочника оказалось затруднительно: полномочия составить на него протокол у чиновников есть, а вот права затребовать документы для установления личности им никто так и не дал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Маэстро
МВД выделило сотрудников... Может себе позволить, ведь с преступностью у нас всё в порядке. Или скажем так: преступность в порядке.
216946673
Очередной тупизм власти в поиске роста заболеваемости коронавирусом в Питере...Пока наши власти не примут волевое решение о депортации за счет РФ нелегалов с территории РФ ничего не изменится.. Как будто власти не знают в какой скученности нелегалы из азиатских республик проживают в Питере на съемном жилье... А ситуация в Европе показывает - что есть разница с количеством больных европейцев и выходцев других стран.
pregatus
Не надо называть полоумных ковидиотов наряду с прижопинскими троллями диссидентами, не обижайте диссидентов.
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