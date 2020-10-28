МВД всё-таки выделило сотрудников Смольному. Охоту на ковид-диссидентов откроют 29 октября
Министерство внутренних дел выделило сотрудников, которые будут вместе с представителями Смольного проверять соблюдение масочного режима в местах общественного пользования и в транспорте, сообщил «Фонтанке» 28 октября заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.
«С завтрашнего дня (29 октября) мы усиливаем меры по контролю с помощью привлеченных сотрудников МВД. То есть на граждан, которые не выполняют законные требования, будут составляться протоколы сотрудниками МВД», — заявил он 28 октября.
Как рассказывала «Фонтанка», Смольный с 26 октября усилил коронавирусный режим. Но в одиночку. Роспотребнадзор выделил чиновникам пятерых сотрудников, а полиция к рейдам вообще не присоединилась. Как говорил вице-губернатор Евгений Елин, письмо на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина осталось без ответа. А без участия полиции привлечь к ответственности безмасочника оказалось затруднительно: полномочия составить на него протокол у чиновников есть, а вот права затребовать документы для установления личности им никто так и не дал.