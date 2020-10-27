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27.10.2020 21:07
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве преподавательницы Технологического университета, который пытался скрыть преступление, отрезав ей палец

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве молодой преподавательницы Технологического университета. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 27 октября, под стражу взят Артем Беленко. Он пробудет в СИЗО до 25 декабря. Постановление об избрании меры пресечения вынес Фрунзенский районный суд.

«Беленко вину признал», — добавили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, находясь в квартире дома по улице Димитрова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к сотруднице вуза, он напал на нее и задушил. После чего отрезал ей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона.

Подробнее об этой истории ранее писала «Фонтанка». Тело 33-летней преподавательницы Технологического университета было найдено ее возлюбленным. Погибшая лежала обнаженной на кровати со следами удушения и с отрезанным пальцем. При этом все щели в окнах и двери были забиты тряпками, чтобы избежать проникновения наружу запахов разложения. Подозреваемого задержали оперативники Фрунзенского УМВД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Евгений Литвинец
Петербургская расчленёнка фактурно мельчает, но не сдаётся. Может, тот убежавший нос всё начал?
hal9000
Интересно а какой будет выбор у мужа этой преподавательницы...так приходишь а твою жену грохнул в твое отсутствие любовник..даже незнаю кого тут жалеть..вроде жену жалко..родная..но выяснился факт левака...и этот вроде убил..а вроде и ..короч у мужика сложный моральный выбор будет...
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