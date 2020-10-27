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27.10.2020 13:53
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В больнице Новосибирской области больных женщин уложили на лестнице. Главный врач объяснил это нехваткой мест

В больнице Новосибирской области пациентов с коронавирусом из-за нехватки коек начали размещать на лестнице. Фотографии из Куйбышевской ЦРБ 27 октября опубликовал портал «Тайга.инфо».

На снимках видно, что больные женщины лежат на кроватях, которые поставлены на лестничных клетках.

Фото: tayga.info
Фото: tayga.info

В больнице корреспонденту НГС объяснили происходящее большой нагрузкой на учреждение и нехваткой мест.

«Такой факт был, потому что у нас переполнена больница. Мы обслуживаем еще 5 районов, кроме своего, Куйбышевского. Наш госпиталь рассчитан на 60 мест, а в тот день было 70 человек. Поэтому лежали они на лестничных клетках. Переведут их в палату, как выпишут часть пациентов. Выписать, перевести — это не за 5 минут происходит. Если человек нуждается в помощи стационарной, специализированной, мы же не имеем права ему отказать. Тем более сейчас такая ситуация, много больных. Лежат 1–2 человека так, массово, естественно, мы их не кладем. Это разовый момент», — рассказал главный врач ЦРБ Андрей Никитин.

Из-за наплыва пациентов оказываются переполнены и больничные морги. Пользователей соцсетей возмутило и испугало складирование трупов в Новокузнецке и Барнауле.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Что самое интересное, при "оптимизацЫи" подобных картинок не показывали. Невыгодно, наверное, было..
Калуврат
Сотрудники дебилы подставили главного врача. Пусть теперь думает, кто такую "свинью" подложил.
Piter Russo
До оптимизировали коечный фонд. Госпожа Голикова продолжает при этом работать а правительстве.
И к сожалению лучше не будет.
Главе Новосибирской области стоило бы подсуетиться и выбить с федералов деньги на новые корпуса или больницу. Деньги Москва давала.
И сейчас пока даёт.
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