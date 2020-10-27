В больнице Новосибирской области больных женщин уложили на лестнице. Главный врач объяснил это нехваткой мест
В больнице Новосибирской области пациентов с коронавирусом из-за нехватки коек начали размещать на лестнице. Фотографии из Куйбышевской ЦРБ 27 октября опубликовал портал «Тайга.инфо».
На снимках видно, что больные женщины лежат на кроватях, которые поставлены на лестничных клетках.
В больнице корреспонденту НГС объяснили происходящее большой нагрузкой на учреждение и нехваткой мест.
«Такой факт был, потому что у нас переполнена больница. Мы обслуживаем еще 5 районов, кроме своего, Куйбышевского. Наш госпиталь рассчитан на 60 мест, а в тот день было 70 человек. Поэтому лежали они на лестничных клетках. Переведут их в палату, как выпишут часть пациентов. Выписать, перевести — это не за 5 минут происходит. Если человек нуждается в помощи стационарной, специализированной, мы же не имеем права ему отказать. Тем более сейчас такая ситуация, много больных. Лежат 1–2 человека так, массово, естественно, мы их не кладем. Это разовый момент», — рассказал главный врач ЦРБ Андрей Никитин.
Из-за наплыва пациентов оказываются переполнены и больничные морги. Пользователей соцсетей возмутило и испугало складирование трупов в Новокузнецке и Барнауле.