«Ожидать, что Новый год Россия встретит без коронавируса, не приходится». Вирусолог прогнозирует выход на плато по COVID-19 в начале ноября

Суточный прирост числа заболевших коронавирусом, который 23 октября установил новый антирекорд в России, некритичен, успокоил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.



По его словам, высокие цифры объясняются увеличением охвата тестирования. Он ожидает, что страна выйдет на плато по коронавирусу в ноябре, но задержится на нем, и ожидать, что Новый год россияне будут встречать без COVID-19, не приходится.



«Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно. И, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять ещё одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — сказал РИА Новости Альтштейн.

