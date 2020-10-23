«Ожидать, что Новый год Россия встретит без коронавируса, не приходится». Вирусолог прогнозирует выход на плато по COVID-19 в начале ноября
Суточный прирост числа заболевших коронавирусом, который 23 октября установил новый антирекорд в России, некритичен, успокоил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
По его словам, высокие цифры объясняются увеличением охвата тестирования. Он ожидает, что страна выйдет на плато по коронавирусу в ноябре, но задержится на нем, и ожидать, что Новый год россияне будут встречать без COVID-19, не приходится.
«Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно. И, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять ещё одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — сказал РИА Новости Альтштейн.
Он пояснил, что плато будут характеризовать застойные цифры. «Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдёт долго. Это естественно, потому что это сезон, благоприятный для этого заболевания», — сказал Альтштейн.
Коронавирусом в России с начала пандемии заразились 1 480 646 человек. Это больше одного процента всего населения страны. За последние 24 часа выявили 17340 случаев заболевания, из которых на Петербург приходятся 710, что тоже стало максимумом с начала пандемии.