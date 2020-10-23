Коронавирусом в России заразились уже больше одного процента населения страны

Коронавирусом в России с начала пандемии заразились 1 480 646 человек, сообщает оперативный штаб 23 октября. Это больше одного процента всего населения страны. Статистика заболевания продолжает ухудшаться.

По данным Росстата на 1 августа текущего года, численность населения страны составляла 146,5 миллиона, пишет РИА Новости. Таким образом, с новой инфекцией столкнулось больше одного процента жителей России.

Как сообщили накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост заболеваемости в мире поставил новый антирекорд — более 423 тысяч случаев в сутки.