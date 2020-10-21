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21.10.2020 08:00
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В лесах под Петербургом уже лёг снег, но это не мешает собирать грибы

Фото: Полина Сушкова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb

Снежный покров уже образовался местами в Ленинградской области и в пригородах Петербурга. Однако грибников это не смущает: пока снега не так много, чтобы под ним не было видно грибов.

20 октября в Ломоносовском районе собирали и лисички, и подосиновики, рассказывает подписчица группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Первый снег в Петербурге прошёл 19 октября, а в Ленобласти – 18-го. Он возможен и сегодня, а уже завтра начнётся потепление.

Фото: Полина Сушкова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb

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