Снежный покров уже образовался местами в Ленинградской области и в пригородах Петербурга. Однако грибников это не смущает: пока снега не так много, чтобы под ним не было видно грибов.

20 октября в Ломоносовском районе собирали и лисички, и подосиновики, рассказывает подписчица группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».