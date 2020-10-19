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19.10.2020 10:28
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Пассажирка «Яндекс.Такси» рассказала о водителе-насильнике, а напористый петербуржец — о похищении бывшей жены

Полиция проверяет информацию о двух изнасилованиях, о которых рассказали жительницы Петербурга. С одной оплату натурой взял водитель такси, вторая написала заявление на бывшего супруга.

Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, на 25-летнюю жертву таксиста полицейские вышли накануне, когда около девяти вечера горожанин принёс в отдел чужой телефон. Мужчина рассказал, что не понаслышке знает, как неприятно терять гаджеты, поэтому, увидев телефон на асфальте в районе перекрёстка Кронштадтской улицы и проспекта Стачек, решил передать его полицейским.

Потерянный смартфон зазвонил почти сразу — его искала хозяйка. В отдел 25-летняя жительница Ленинского проспекта пришла в состоянии, близком к истерике: без связи её оставил таксист, который отобрал имущество после изнасилования. По словам девушки, машину она заказала от бара на Гороховой, 49, через приложение «Яндекс.Такси», водителю тёмной «Киа Рио» — молодому накачанному мужчине неславянской внешности с мутными глазами — назвала домашний адрес на Ленинском проспекте, но до пункта назначения так и не доехала.

В процессе поездки пассажирка пересела на переднее сиденье, в районе Кронштадтской улицы «Киа» притормозила, там же, со слов заявительницы, водитель набросился на неё, а потом вытолкал из машины, прихватив телефон.

Ещё одно заявление об изнасиловании получили в Невском районе. С ним обратилась 49-летняя жительница улицы Седова. По её словам, в ночь на воскресенье её у дома похитил бывший супруг. Мужчина якобы силой втолкнул её в машину, повёз в Самару, но километров через 300 от Петербурга принудил к сексу, после чего пошёл на попятную и вернул пленницу в город.

Бывший супруг также уже успел пообщаться с участковым. Он признался, что в расстроенных чувствах действительно затолкал бывшую жену в машину и рванул с ней в Самару, однако по пути остыл, и пара якобы договорилась возобновить отношения, что и закрепили интимной близостью. Заявление стало для него сюрпризом.

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Комментарии (6)

lsv.spb
Полный бред.
dedmoroz_5e4d8827384c2
мужик повторно вляпался в амно, уже получив раз граблями в лоб)) а что теперь скажут арбитры в синих штанах???)))))))))) смотрим вторую серию кина)))
Вотоночё
Давно пора в салоне всех такси вести обязательную видеозапись. В спорных ситуациях поможет.
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