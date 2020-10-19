Пассажирка «Яндекс.Такси» рассказала о водителе-насильнике, а напористый петербуржец — о похищении бывшей жены

Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, на 25-летнюю жертву таксиста полицейские вышли накануне, когда около девяти вечера горожанин принёс в отдел чужой телефон. Мужчина рассказал, что не понаслышке знает, как неприятно терять гаджеты, поэтому, увидев телефон на асфальте в районе перекрёстка Кронштадтской улицы и проспекта Стачек, решил передать его полицейским.

Полиция проверяет информацию о двух изнасилованиях, о которых рассказали жительницы Петербурга. С одной оплату натурой взял водитель такси, вторая написала заявление на бывшего супруга.

Потерянный смартфон зазвонил почти сразу — его искала хозяйка. В отдел 25-летняя жительница Ленинского проспекта пришла в состоянии, близком к истерике: без связи её оставил таксист, который отобрал имущество после изнасилования. По словам девушки, машину она заказала от бара на Гороховой, 49, через приложение «Яндекс.Такси», водителю тёмной «Киа Рио» — молодому накачанному мужчине неславянской внешности с мутными глазами — назвала домашний адрес на Ленинском проспекте, но до пункта назначения так и не доехала.



В процессе поездки пассажирка пересела на переднее сиденье, в районе Кронштадтской улицы «Киа» притормозила, там же, со слов заявительницы, водитель набросился на неё, а потом вытолкал из машины, прихватив телефон.



Ещё одно заявление об изнасиловании получили в Невском районе. С ним обратилась 49-летняя жительница улицы Седова. По её словам, в ночь на воскресенье её у дома похитил бывший супруг. Мужчина якобы силой втолкнул её в машину, повёз в Самару, но километров через 300 от Петербурга принудил к сексу, после чего пошёл на попятную и вернул пленницу в город.

