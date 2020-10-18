«Вынужденно применяют физическую силу». Как в Петербурге задерживают тех, кто не надевает маску
Если отказаться надеть маску по просьбам сотрудников метро, то из подземки можно выйти с синяками. Так накануне произошло с петербуржцем на станции метро «Беговая». Физическую силу к нарушителю санитарных норм применила полиция.
Видеозапись жесткого задержания пассажира петербургского метрополитена на станции «Беговая» накануне появилась в социальной сети Instagram. Ее выложил пользователь по имени Александр. Он сопроводил публикацию комментарием, в котором рассказал, что стал свидетелем «зверского задержания сотрудниками полиции гражданина, который будучи без средств защиты находился на территории метрополитена, не оказывая никакой агрессии сотрудникам метро».
По словам Александра, задержанный попросил у сотрудников метрополитена разрешения пройти через турникет без маски, аргументируя это тем, что болеет астмой, к тому же прямо перед ним в подземку якобы беспрепятственно вошли два молодых человека без СИЗ.
Александр пишет, что парень поинтересовался у работников метро, где можно приобрести маску, после чего те якобы стали проявлять агрессию и подталкивать его к выходу. «На возмущение: «Почему вы меня толкаете?» — сотрудники метрополитена прижали его к стене, сказав: «Вот идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться». Ну а дальше все видно по видео», — описал события Александр.
В пресс-службе петербургского метрополитена «Фонтанке» сообщили, что знают о существовании видеозаписи. Однако, по их словам, задержанный агрессивно отреагировал на просьбу сотрудников подземки надеть маску. Из-за этого и были вызваны сотрудники полиции. За остальной информацией порекомендовали обращаться в полицейский главк.
В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти дали своё видение ситуации. «Вчера, 17 октября, около 15 часов к сотрудникам полиции на станции метро «Беговая» обратился работник метрополитена, который сообщил, что один из пассажиров грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом. На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт, — говорится в ответе полицейского главка. — Для наведения общественного порядка на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу».
Как уточнили в ведомстве, в отношении 22-летнего нарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Также «Фонтанке» предоставили видеозапись, на которой видно, что перед задержанием его довольно долго уговаривали надеть маску.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Отказы носить маски в общественных местах в Петербурге уже приводили к дракам. На этой неделе потасовка произошла в торговом центре «Академ-Парк» на Гражданском проспекте. По основной версии, охранник сделал замечание посетителю без маски, получил грубый ответ и решил выпроводить мужчину вон. В какой-то момент тот ответил силой. Охранник ответил удушающим приемом. Росгвардия препроводила драчуна в 3-й отдел полиции, и его делом занялся участковый.
При этом отношение к обязанности носить СИЗ в общественных местах в Петербурге в целом куда менее жесткое, чем в столице. За время пандемии в Москве по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), например, составлены 21 500 протоколов, в Петербурге — 2 600. О том, чем отличается подход к «безмасочникам» в двух столицах, читайте в материале «Фонтанки».