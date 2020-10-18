Видеозапись жесткого задержания пассажира петербургского метрополитена на станции «Беговая» накануне появилась в социальной сети Instagram. Ее выложил пользователь по имени Александр . Он сопроводил публикацию комментарием, в котором рассказал, что стал свидетелем «зверского задержания сотрудниками полиции гражданина, который будучи без средств защиты находился на территории метрополитена, не оказывая никакой агрессии сотрудникам метро».

По словам Александра, задержанный попросил у сотрудников метрополитена разрешения пройти через турникет без маски, аргументируя это тем, что болеет астмой, к тому же прямо перед ним в подземку якобы беспрепятственно вошли два молодых человека без СИЗ.

Александр пишет, что парень поинтересовался у работников метро, где можно приобрести маску, после чего те якобы стали проявлять агрессию и подталкивать его к выходу. «На возмущение: «Почему вы меня толкаете?» — сотрудники метрополитена прижали его к стене, сказав: «Вот идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться». Ну а дальше все видно по видео», — описал события Александр.



В пресс-службе петербургского метрополитена «Фонтанке» сообщили, что знают о существовании видеозаписи. Однако, по их словам, задержанный агрессивно отреагировал на просьбу сотрудников подземки надеть маску. Из-за этого и были вызваны сотрудники полиции. За остальной информацией порекомендовали обращаться в полицейский главк.



В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти дали своё видение ситуации. «Вчера, 17 октября, около 15 часов к сотрудникам полиции на станции метро «Беговая» обратился работник метрополитена, который сообщил, что один из пассажиров грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом. На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт, — говорится в ответе полицейского главка. — Для наведения общественного порядка на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу».

