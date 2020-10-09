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09.10.2020 22:58
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В жилом квартале Бейрута взорвался резервуар с мазутом. Ранены минимум 50 человек, есть погибшие

На топливном складе в столице Ливана взорвалась емкость с мазутом. Работают пожарные, военные и волонтеры.

Местные СМИ сообщают вечером 9 октября, что склад расположен в густонаселенном районе Бейрута. Минимум трое погибли, ранены 50 человек. После взрыва начался сильный пожар. Из домов поблизости военнослужащие и волонтеры эвакуируют людей. Добровольцы ищут людей среди завалов.

Последний раз сообщения о взрыве и крупном пожаре из ливанской столицы поступали месяц назад. Тогда в порту загорелся склад с покрышками.

Внимание к Бейруту и взрывам приковано после того, как вечером 4 августа в городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Правительство Ливана ушло в отставку 10 августа. Погибли больше ста человек.

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Комментарии (2)

drakon1984
Никогда такого не было, и...
Андрей Васильев
Чуть не написал аббревиатуру Моссад.
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