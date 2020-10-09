В жилом квартале Бейрута взорвался резервуар с мазутом. Ранены минимум 50 человек, есть погибшие
На топливном складе в столице Ливана взорвалась емкость с мазутом. Работают пожарные, военные и волонтеры.
Местные СМИ сообщают вечером 9 октября, что склад расположен в густонаселенном районе Бейрута. Минимум трое погибли, ранены 50 человек. После взрыва начался сильный пожар. Из домов поблизости военнослужащие и волонтеры эвакуируют людей. Добровольцы ищут людей среди завалов.
Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 9, 2020
Последний раз сообщения о взрыве и крупном пожаре из ливанской столицы поступали месяц назад. Тогда в порту загорелся склад с покрышками.
Внимание к Бейруту и взрывам приковано после того, как вечером 4 августа в городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Правительство Ливана ушло в отставку 10 августа. Погибли больше ста человек.