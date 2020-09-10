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10.09.2020 14:26
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В Бейруте опять вспыхнул гигантский пожар

Пожар охватил порт города Бейрут, где вечером 4 августа прогремел взрыв.

«Сильный пожар бушует в порту столицы Ливана, Бейруте, спустя больше месяца после того, как мощный взрыв уничтожил прилегающие к порту территории», — сообщает 10 сентября Aljazeera.

По предварительной версии, которую озвучили в ливанских вооруженных силах, в столице загорелся склад с покрышками. Официально власти никак не прокомментировали произошедшее.

Очевидцы указывают, что дым от огня виден за несколько километров.

На месте работают спасатели и пожарные. Данных по пострадавшим нет.

Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию. Правительство Ливана ушло в отставку 10 августа.

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