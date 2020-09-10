В Бейруте опять вспыхнул гигантский пожар
Пожар охватил порт города Бейрут, где вечером 4 августа прогремел взрыв.
«Сильный пожар бушует в порту столицы Ливана, Бейруте, спустя больше месяца после того, как мощный взрыв уничтожил прилегающие к порту территории», — сообщает 10 сентября Aljazeera.
По предварительной версии, которую озвучили в ливанских вооруженных силах, в столице загорелся склад с покрышками. Официально власти никак не прокомментировали произошедшее.
Очевидцы указывают, что дым от огня виден за несколько километров.
На месте работают спасатели и пожарные. Данных по пострадавшим нет.
Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию. Правительство Ливана ушло в отставку 10 августа.