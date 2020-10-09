Лукашенко рассказал, как Тихановская плакала у него на шее и приняла 15 тысяч долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его оппонент на президентских выборах Светлана Тихановская обращалась к нему с просьбой помочь ей покинуть страну, а после того, как он ее исполнил, — благодарила и «плакала на его шее». Такое заявление он сделал в рамках оперативного совещания, состоявшегося 9 октября, пишет «Белта».



По словам главы государства, после подведения итогов голосования протестующим нужна была «сакральная жертва», которой якобы должна была стать экс-кандидат в президенты Тихановская. «Замысел был — поджечь штаб так называемой оппозиции и обвинить власть», — сказал Лукашенко, отметив, что для предотвращения преступления были привлечены более сотни силовиков.

