Лукашенко рассказал, как Тихановская плакала у него на шее и приняла 15 тысяч долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его оппонент на президентских выборах Светлана Тихановская обращалась к нему с просьбой помочь ей покинуть страну, а после того, как он ее исполнил, — благодарила и «плакала на его шее». Такое заявление он сделал в рамках оперативного совещания, состоявшегося 9 октября, пишет «Белта».
По словам главы государства, после подведения итогов голосования протестующим нужна была «сакральная жертва», которой якобы должна была стать экс-кандидат в президенты Тихановская. «Замысел был — поджечь штаб так называемой оппозиции и обвинить власть», — сказал Лукашенко, отметив, что для предотвращения преступления были привлечены более сотни силовиков.
Затем, по словам белорусского президента, его оппонент попросила о приеме у глава МВД страны Юрия Караева. «Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее. Вывезли», — поведал свою историю Лукашенко.
Он также подчеркнул: «Та гражданка Белоруссии и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Белоруссии ее спас».
После президентских выборов, в результате которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, Белоруссию охватили протесты, которые продолжаются до сих пор. Его главный оппонент на пост главы государства Светлана Тихановская, представляющая объединенную оппозицию, заявила, что не признает результаты голосования, а после покинула страну, отправившись в Литву. Ее отъезду предшествовала публикация видеозаписи с призывом к белорусам не выходить на улицы и площади. Сторонники оппозиционерки заподозрили, что ее могли заставить зачитать этот текст на камеру. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.