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07.10.2020 08:28
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Смольный представил проект корректировки бюджета-2020. Дефицит планируют сократить на 11 млрд

Комитет финансов опубликовал проект осенней корректировки бюджета Петербурга 2020 года. После масштабного секвестра весной, доходы снова пересмотрены в сторону увеличения.

Документ опубликован вечером 6 октября. Согласно ему, доходы в текущем году составят 610 млрд рублей – то есть примерно на 36 млрд больше, чем в нынешней версии бюджета. Расходы увеличатся на 25 млрд – до 710 млрд. Таким образом дефицит, который сейчас составляет 111 млрд рублей, сократится примерно до 100 млрд рублей.

В ходе весенней корректировки Смольный из-за пандемии коронавируса более чем на 100 млрд урезал доходную часть, сокращались и расходы – но медленнее. Однако вскоре чиновники признали, что их прогнозы оказались мрачнее реальности: в частности, сбор НДФЛ продолжает расти по сравнению с 2019 годом, а налог на прибыль просел не так значительно, как думали чиновники. В связи с этим во время осенней корректировки показатели бюджета будут изменены в лучшую сторону.

Подробнее о том, на что добавит деньги Смольный – читайте в материале «Фонтанки».

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