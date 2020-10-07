Смольный представил проект корректировки бюджета-2020. Дефицит планируют сократить на 11 млрд

Комитет финансов опубликовал проект осенней корректировки бюджета Петербурга 2020 года. После масштабного секвестра весной, доходы снова пересмотрены в сторону увеличения.



Документ опубликован вечером 6 октября. Согласно ему, доходы в текущем году составят 610 млрд рублей – то есть примерно на 36 млрд больше, чем в нынешней версии бюджета. Расходы увеличатся на 25 млрд – до 710 млрд. Таким образом дефицит, который сейчас составляет 111 млрд рублей, сократится примерно до 100 млрд рублей.

В ходе весенней корректировки Смольный из-за пандемии коронавируса более чем на 100 млрд урезал доходную часть, сокращались и расходы – но медленнее. Однако вскоре чиновники признали, что их прогнозы оказались мрачнее реальности: в частности, сбор НДФЛ продолжает расти по сравнению с 2019 годом, а налог на прибыль просел не так значительно, как думали чиновники. В связи с этим во время осенней корректировки показатели бюджета будут изменены в лучшую сторону.