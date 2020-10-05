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05.10.2020 08:25
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Белорусские правозащитники сообщили о 225 задержанных на воскресных акциях протеста

Более двухсот протестующих были задержаны за минувшие сутки в ходе новых акций в Белоруссии. Об этом 5 октября сообщает правозащитный центр «Весна».

По предварительной информации, задержанными оказались 225 участников акций протеста. Среди них есть россиянин, об его местонахождении пока ничего не известно. Также сообщается, что сотрудники милиции задержали десять журналистов, которые освещали событие.

МВД Белоруссии пока не предоставило аналогичный отчет за минувшие сутки.

Как уточняет правозащитный центр «Весна», митинг проходил в поддержку политзаключенных. Он состоялся накануне, его участников пытались усмирить при помощи водомета. Сотовые операторы заявили о снижении мощности по распоряжению властей. Перед началом мероприятия были задержаны несколько журналистов.

Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Скоро минусовые температуры, водомёты эффективней станут работать...
Печенеги и половцы
Узурпация власти это и есть самое серьёзное преступление против государства Беларуского. Простой гражданин, командующий военизированной группировкой. Стоп 🛑 таракан!
EDV
А что они хотят? Акция законна - нет. Вот и задерживают. Так "за" или "против" - делай по закону. А как люди, живущие в домах, где они протестуют. У них кто просил прощения за противозаконные акции, шум. Вот что делать молодой маме с маленьким ребенком, которая живет там? Я бы пошел по безпределу.
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