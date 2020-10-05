Белорусские правозащитники сообщили о 225 задержанных на воскресных акциях протеста

Более двухсот протестующих были задержаны за минувшие сутки в ходе новых акций в Белоруссии. Об этом 5 октября сообщает правозащитный центр «Весна».



По предварительной информации, задержанными оказались 225 участников акций протеста. Среди них есть россиянин, об его местонахождении пока ничего не известно. Также сообщается, что сотрудники милиции задержали десять журналистов, которые освещали событие.

МВД Белоруссии пока не предоставило аналогичный отчет за минувшие сутки.

Как уточняет правозащитный центр «Весна», митинг проходил в поддержку политзаключенных. Он состоялся накануне, его участников пытались усмирить при помощи водомета. Сотовые операторы заявили о снижении мощности по распоряжению властей. Перед началом мероприятия были задержаны несколько журналистов.