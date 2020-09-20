И без того тревожное лето 2020 года подарило петербуржцам еще один кошмар: город атаковали гигантские рыжие слизни. В соцсетях кричат, что они ядовиты, а если не засыпать каждую особь солью вручную, могут стать проблемой пострашнее борщевика Сосновского. Ученые утверждают, что все страхи от незнания.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

В июне колонию этих тварей заметили в Озерках. В августе - на юго-западе города, в районе улиц Маршала Захарова и Политрука Пасечника. В сентябре слизни добрались до района Славянки. Читатель «Фонтанки» Станислав прислал в редакцию фото слюнявого чудовища, которое ранним утром переползало дорогу, ведущую к детскому садику на улице Даниила Хармса.



Фото: читатель «Фонтанки» Роман Фото: читатель «Фонтанки» Роман

В Ленинградской области опасную тварь видели в Ропше, Сланцах , в Кингисеппе и Вырице. Биологическая катастрофа бушует и в других регионах: о нашествии гигантских слизней телеграфируют Смоленск и Тверь, Москва и Подмосковье, Ярославль и Подпорожье.



У врага много имен: испанский слизень, красный придорожный слизень, ядовитый слизень-каннибал, лузитанский слизень-убийца, Arion vulgaris и Arion lusitanicus. Говорят, что он быстр (передвигается со скоростью 6 метров в час), беспринципен (жрет все подряд, от розовых кустов до собачьих какашек) и не знает жалости (сообщают, что гигантский слизень способен сожрать живого птенчика прямо в гнезде, а если нет птенчика — запросто скушает другого слизня). Не имеет определенного пола, поэтому в сексуальных связях неразборчив.

«Предупредите детей, эти слизни ядовиты и переносят страшных паразитов!» - шумят социальные сети. «Недавно была история, когда человек погиб от того, что засунул слизня себе в рот»,- веско добавляет в копилку злодеяний моллюска глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Юные девы, отправляясь на прогулку в парк, кладут в сумочку мешочек соли — посыпать атакующих слизней. Садоводы обмениваются рецептами боевых отравляющих составов на основе кофейной гущи и гвоздичного масла, потому что надо справляться самим: естественных врагов у рыжего гада нет.



Похоже, у ковида появился серьезный конкурент по части повышения тревожности населения. Но, в отличие от вируса, его можно потрогать руками (в перчатках) и разрубить тяпкой надвое.

«Фонтанка» отправилась на поиски гигантского слизня, чтобы убедиться в масштабах бедствия. Совсем недавно тварь видели в районе Лесной улицы в Ропше. Корреспондент вывел на поиски всю семью. Совместное лазание по придорожным кустам и канавам с фонариками до глубоких сумерек окончательно убедило домашних в том, что журналистика — серьезный труд. Гиганский слизень ничем не выдал свое присутствие. «На зимовку ушел», - сказал дедушка-отставной военный и пожалел, что нет под рукой саперной лопатки. «Да в Пушкине в Нижнем парке их полно!» - сообщили агенты в социальных сетях.

На следующий день корреспондент отправился в Пушкин. Пытаясь мыслить, как слизень, журналист обследовал пространства под бетонными мостами, трухлявые пни, гниющие кучи сена, брошенные в зарослях мангалы и землю вокруг дикой яблони, усыпанную гниющими плодами. Результат — ноль. Если это нашествие, то противнику свойственно нечеловеческое коварство. Мамы, прогуливающиеся в парке с детьми, в ответ на вопрос о гигантских слизнях удивленно вскидывали брови. На одной из дорожек двое малышей увлеченно топтали кого-то, но погибший оказался заурядным шершнем. И только жительница Пушкина Елена, которая гуляла в парке с собакой, рассказала, что рыжие испанские конкистадоры здесь, действительно, водятся. Но искать нужно на безымянном проезде между Малиновской улицей и Павловским шоссе или на улице Архитектора Данини. «По вечерам, когда начинает темнеть, они выползают на асфальт и их, действительно, много», - рассказала Елена. Так, на второй день поисков зарубежные биологические агрессоры были найдены под кучей гниющих веток и в зарослях лопуха. Рядом с пустыми раковинами наших обычных, петербургских улиток — очевидно, испанские негодяи их и слопали.



Чудовище полностью соответствует фотографиям из соцсетей и Википедии: рыжее, морщинистое, с четырьмя рогами, легочным отверстием вместо носа и очень густой слизью. Правда, размеры обнаруженных монстров не впечатляют. Не то, чтобы «Фонтанка» проводила массовый кастинг, но из семи пойманных слизняков только один смог растянуться до 11 сантиметров (и тот оказался не рыжим, а тигровым — то есть, вообще другого вида). Возможно, «испанцы» просто застеснялись или скукожились от сентябрьского холода, но представления корреспондента о том, что значит «большой», и уж тем более «гигантский», попраны.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Ведущий научный сотрудник Зоологического института Российской Академии Наук, эксперт по наземным моллюскам Павел Кияшко рассказал «Фонтанке», что сведения о нашествии гигантского испанского слизня на Петербург, мягко говоря, преувеличены. Для начала ученый посоветовал не путаться в терминологии: рыжие слизняки, спровоцировавшие панику в соцсетях, правильно называются Arion vulgaris. Лузитанский слизень — это другой вид, который достаточно умен, чтобы за пределы теплой Португалии не высовываться. Яйца рыжего Arion vulgaris впервые завезли в наши широты еще после Великой Отечественной войны вместе с сельхозпродукцией. С тех пор он водится в Петербурге и Ленобласти, не особо бросаясь в глаза, потому что активничает только в потемках. Этот год стал исключением, потому что зима выдалась теплая и кладки «испанского слизня» не вымерзли, как всегда. Моллюск расплодился чуть больше обычного, остальное доделали соцсети.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

«Почему-то сейчас эти слизни стали интересны всем новостийщикам, - говорит Павел Кияшко. - Но истерия совершенно неоправданна. Никто не замечает, как возрастает численность Arianta arbustorum - обычных коричневых улиток, которые все время под ногами хрустят. Вот и у слизняков вспышка численности возникает довольно регулярно. Они совершенно не опасны для человека. И едят они не все подряд, а, как люди, предпочитают то, что повкуснее — клубнику, огурцы, картошку. Так что садам и огородам они могут нанести определенный вред». То, что рыжие слизни ядовиты или заразны — чепуха. Брать в руки — можно, правда, слизь липкая и отмывается с трудом.«Но это тот же самый улиточный муцин, который добавляют в косметику, - говорит Павел Кияшко. - Никаких токсинов в слизи нет».

В Москве, где «нашествие» испанского слизня заметили даже на Тверской, ученые тоже сенсации не видят. «Особой беды нет. Правда, они очень прожорливые — сказала «Фонтанке» ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультет МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Темерева. - Но в ученых кругах эти моллюски не считаются проблемой или темой для обсуждения. Слизень теплолюбивый, если зима будет морозная, его кладки просто померзнут».



Большого слизняка можно держать в террариуме в качестве питомца. В Ленобласти представители рода Arion вырастают до 25-30 сантиметров в длину — в живом «ползучем» виде. Если зафиксировать спиртом для зоологической коллекции, сжимается. С точки зрения кулинарии слизни уступают съедобной виноградной улитке лишь тем, что улитку проще готовить — все внутренние органы у нее помещаются в одном наросте на теле, упрятанном в раковину. А у слизняка требуха утоплена в «мясо», потрошить его сложно.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

...Пойманные «Фонтанкой» слизни переночевали в банке из-под огурцов. За ночь вшестером не осилили даже три с половиной листика яблони. Друг друга не съели и даже не понадкусывали. Правда, изрядно загадили банку экскрементами и слизью.

В общем, испанский слизень оказался идеальным кандидатом для формирования образа врага у склонного к ксенофобии населения: на нас не похож, оказать сопротивление не может, имеет иностранные корни, но живет по соседству, да еще и гермафродит, что по нынешним временам отягчающее обстоятельство. Конечно, с пойманным на клубничке слизнем любой дачник имеет право поступить по закону военного времени. Но стоит ли убивать моллюска, выползшего на дорогу, только потому, что в Интернете сказали «надо» - решайте сами.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

