автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

На этой неделе в Петербурге музыка звучит на крышах и в порту, театры становятся лекционными площадками и, конечно, проводят премьеры. Повеселитесь на празднике в честь дня рождения группы Amatory, встретьтесь с автором романа «Одиночество в сети» или присоединяйтесь к шабашу учёных-популяризаторов.

На что обратить внимание

Фестиваль ледоколов

19 и 20 сентября, 6+

К набережной Лейтенанта Шмидта и к Английской набережной на этих выходных пришвартуются сразу пять ледоколов. Для горожан откроют палубы кораблей «Санкт-Петербург», «Капитан Сорокин», «Невская застава», «Капитан Зарубин» и музея «Красин». В 17.30 в субботу желающие могут посмотреть «Вальс буксиров» — несколько судов пройдут посреди Невы, устроят «танцы» и выпустят в воздух струи воды. Развлекательная программа будет и на суше: желающих научат делать обереги по традициям малых народов, а музыку обеспечит группа The Kitchers. Всё завершится в 20.00 в воскресенье: кульминацией станет шоу по мотивам «Бегущей по волнам» Александра Грина.



автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

Библиотекари выходят на улицы

19 и 20 сентября, 6+

В городе проходит акция «День дома»: два дня подряд горожане могут узнавать новое о домах — памятниках истории и культуры, где располагаются библиотеки, ходить на экскурсии в фонды или слушать лекции. Библиотека имени Маяковского распределила активности по отделам: в Oxta 8 горожан с краеведческой экскурсией проведут по кварталу на Большеохтинском проспекте, а сотрудники отдела литературы на иностранных языках покажут самые редкие издания в коллекции и объяснят, о чём говорят экслибрисы — специальные знаки, отмечающие владельца издания. Библиотека им. Лермонтова устроит прогулку по Стремянной улице и по историческому району Семенцы, а, например, библиотекари Петроградского района проведут желающих «вокруг Дома политкаторжан». В каждой организации придумали что-то своё, полное расписание смотрите тут.

История коллективной памяти и искусство сталинской поры от куратора из Русского музея

19 сентября 14.00, 16+

О том, как в послевоенные годы говорили о произошедшем, каким образом это отражено в произведениях искусства сталинской поры и можно ли изменить коллективную память, в эту субботу поговорят на новой сцене Александринки. Лектор — заведующий отделом новейших течений Русского музея и один из самых авторитетных арт-критиков страны Александр Боровский. Вход свободный, но нужна регистрация.



Выставка в память о создателе «Петербургского ангела»

18, 19, 20 ноября, 0+

В Музее игрушки с пятницы показывают работы петербургского скульптора Романа Шустрова. Автор «Петербургского ангела», сидящего в Измайловском саду, заразился коронавирусной инфекцией и умер минувшей весной. Теперь в память о мастере его работы собрали в единую экспозицию. На витринах — фигурки из папье-маше и бронзы, деревянные маски, фотографии, живопись и графика. Для детей в зале выставили специальные тактильные экспонаты.



Фото: vk.com/toymuseum

Провести время с родными

День рождения на «Ферме Бенуа»

19 сентября, 6+

Команда «Бенуа 1890» решила масштабно отметить 130-летие Лесной Фермы Юлия Бенуа. На участке земли в Мурино архитектор больше века назад арендовал землю, построил коровник и оборудовал места для выпаса. Сейчас на месте всего этого располагается общественное пространство. Как так вышло и кто такой Бенуа, горожанам объяснят сотрудники. С полудня стартуют экскурсии для детей и для взрослых, с 15.00 — «Дунаевский Orchestra» начнёт играть музыку. Среди прочего в программе — квесты и пленер для всех желающих. Нужна регистрация.



«Преступление и наказание» от Константина Богомолова

20 сентября, 19.00, 18+

Онлайн в этот уик-энд можно посмотреть спектакль «Преступление и наказание», который Константин Богомолов поставил для «Приюта Комедианта». Постановка-номинант на театральную премию «Золотая Маска» появится на сайте воскресным вечером.



Фото: Стас Левшин / предоставлено театром «Приют комедианта»

«Лис PEACE» на сцене ЦЕХа

19 и 20 сентября, 10+

Ну а номинант на премию «Золотой софит»-2019 в категории «Лучшая мужская роль» Иван Писоцкий в этот уик-энд разыграет историю про дружбу мальчика и лиса. Моноспектакль для театра ЦЕХъ создала команда режиссера Юлии Каландаришвили. Хотя «Лис PEACE» напрямую не связан с «Маленьким принцем», отсылки всё-таки будут. Постановку для подростков покажут сразу три раза — в пятницу в 19.00, в субботу в 14.00 и 18.00.

Пьеса из Книги рекордов Гиннесса в Балтийском доме

18 — 19 сентября, 19.00, 16+

Театр-фестиваль «Балтийский дом» зовёт на премьеру спектакля «НеПлохие парни» в постановке режиссёра и актёра Дмитрия Петруня. За основу истории об архитекторе, который одновременно встречается с тремя стюардессами, потому что, согласно расписанию, они никогда не встретятся, взяли пьесу Марка Камолетти «Боинг-Боинг». Как уверяют в театре, она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество постановок в мире. Ловеласа играет Егор Лесников, его девушек — Александра Мамкаева, Анастасия Подосинникова и Мария Лысюк. Разруливать ситуацию, когда все они окажутся в одно время и в одном месте, видимо, придётся другу главного героя в исполнении Станислава Шапкина.



Фото: предоставлено театром

Узнать новое

Биоискусство и предсказания в новом культурном пространстве

18 сентября, 18.30, 12+

В ИТМО на Биржевой линии открывается новое городское пространство AIR. Оно станет и мастерской, и выставочной площадкой. На первой экспозиции «Режимы доступа» посетителям покажут работы биохудожников, которые попробовали преобразовать свет в электрический сигнал или, например, смоделировали устройство, позволяющее делать предсказания на основе биометрических данных каждого посетителя. Вход свободный.

Автор «Одиночества в сети» презентует продолжение книги

18 сентября, 19.00, 18+

Польский писатель Януш Леон Вишневский, создавший «Одиночество в сети», написал продолжение книги и назвал его «Возвращение к началу». О том, зачем он отзеркалил сюжет и придумал новых героев, почему больше 20 лет отбивался от предложений продолжить культовую историю и что изменилось теперь, расскажет читателям на онлайн-встрече. Слушателей ждут в прямом эфире в аккаунте книжного в Instagram.



Фото: ast.ru

Роман о выжившем Цое покажут в Доме книги



18 сентября, 19.00, 16+

А вот в Доме книги решили, что презентации лучше проводить очно, и организовали встречу с писателем и автором книг о Викторе Цое Александром Долговым. Больше десяти лет главред музыкального журнала FUZZ работал над романом «Спасти Цоя» и соединял вымысел и реальность, пытаясь представить, что было бы, если бы лидер группы «Кино» не погиб в автокатастрофе. Вместе с Долговым на вечере будет друг Цоя Игорь Покровский. Детали прописаны тут.

Детям объяснят связь Уорхола с тараканами

19 сентября, 13.00, 6+

В лектории «Прямая речь» детям взялись объяснить, кто такой Энди Уорхол и почему его работы стоят дороже, чем, например, полотна Ван Гога. О тонкостях рынка и искусстве расскажет культуролог Анастасия Четверикова. Один из ключевых вопросов встречи — как тараканы, как в прямом, так и в переносном смысле, сказались на карьере Уорхола. Смотреть и слушать можно онлайн.



Фото: предоставлено организаторами

Рассуждаем о биологическом будущем

18 сентября, 19.00, 14+

Просвещаться на бесплатной очной встрече приглашает «Планетарий №1». Молекулярный биолог и научный журналист Анастасия Пашутова устроит лекцию и викторину о том, скоро ли учёные начнут без проблем выращивать органы и как они уже сейчас учатся использовать стволовые клетки. Для входа нужна регистрация.



Учёные зовут на шабаш в сети

19 сентября, 10.30 18+

В субботу с 10.30 до 20.00 учёные из России, Перу, Франции и Израиля встретятся на «4-м шабаше популяризаторов». В программе — пять секций и больше десяти выступлений: токсиколог и писатель Алексей Водовозов поделится своими «10 «нельзя» медицинского блогера», переводчик Константин Рыбаков проинструктирует, как подступиться к переводу нон-фикшена, а лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин подискутирует с коллегами о том, как стоит общаться с негативно настроенной аудиторией.



Фото: фрагмент афиши

Оторваться с друзьями

На сцену возвращаются «Шляпники»

19 сентября. 20.00, 16+

На этих выходных The Hatters дадут первый полноценный посткарантинный концерт. Площадкой выбрали «Севкабель Порт». «Шляпники» во главе с Юрием Музыченко не появлялись на сцене аж девять месяцев и после вынужденного отдыха будут играть с новой силой.



Клава Кока и Niletto зажгут с «Крашем» у залива

20 сентября, 19:00, 6+

«Покинула чат», «Любимка» и другие хиты Клавы Коки и Niletto прозвучат в «Севкабель Порту» в воскресенье. Это единственный концерт двух звёзд «Тик-Тока» и Instagram, которые в июне вместе записали первый совместный трек «Краш» и взорвали социальные сети. Выступление пройдёт под открытым небом , захватите с собой зонты.

Amatory придут в «Морзе» с гостями

20 сентября, 20.00, 16+

Резидент «Севкабель Порта» клуб «Морзе» зовёт на свою площадку: воскресным вечером к публике выйдет петербургский коллектив Amatory. Музыканты отмечают 19 лет творческой деятельности, поэтому обещают не только исполнить лучшие хиты, но и привести специальных гостей.



НОМ запустит «Весёлую карусель» 18 сентября, 20.00, 16+ Ещё один концерт в пространстве даёт группа НОМ. «Неформальному объединению молодежи» исполняется 33 года: о лучшем, что было за это время, напомнит один из основателей коллектива Александр Ливер. Он специально прилетел из Женевы. Поклонников ждут не только классические хиты, но и песни из нового альбома «Веселая карусель», выпущенного минувшей весной. Feduk меняет амплуа

18 сентября, 20.00, 16+

Необычное готовит и музыкант Feduk. В пространстве Roof Place вечером в пятницу сыграет не привычный хип-хоп, а акустику. И хотя о том, что именно будет в программе, пока что можно только догадываться, есть вероятность, что слушателей ожидают новинки. Последние синглы певца — песня «Исповедь» и мини-альбом «Останься» из трёх треков — вышли в 2020 году.

Гуф вызывает на крышу

19 сентября, 20.00, 16+

Уже на следующий день площадку Roof Place покорит Гуф. В начале мая он выпустил альбом «Дом, который построил Алик», а теперь представит его оффлайн. Интересно, что слушатели разом получат двух звёзд — вместе с Долматовым на сцене появится минский хип-хоп-исполнитель MUROVEI.

«Цунами» в Ленинградской области

19 сентября, 12+

На площадку «Игора Драйв» стоит ехать ради фестиваля и мотор-спорта «Цунами Пикник». На фестивале выставят внедорожники, гоночные грузовики, сделают зону с автосимуляторами и устроят соревнование G-Drive Drift Games, где 16 профессиональных пилотов в сопровождении музыки и под лучами прожекторов будут проходить трассу. С 15.30 на большой экран выведут трансляцию с автомарафона «24 часа Ле-Мана», проходящего во Франции каждый год с 1923 года. Россию в соревновании представляет команда G-Drive Racing. Участники там борются за победу целые сутки.

«Открытая карта» проведёт по помойкам с рассказом об устойчивом развитии

19 и 20 сентября, 18+

Фестиваль экскурсий от местных «Открытая карта» обновил программу и предлагает присоединиться к прогулкам. Фотограф Андрей Марсанов проведет по помойкам и объяснит, что такое концепция устойчивого развития города, а его коллеги на других встречах расскажут про ЛГБТ-Петербург. Подробности и полная программа выложены на странице «ВКонтакте».



Любителям классики

Праздничный концерт в Яани Кирик

18 сентября 19.00, 0+

Яани Кирик открывает двери после карантинного затишья. В честь этого тут устраивают музыкальный вечер, программу разделят на два отделения. В первом выступят солисты Мариинского театра: петь будет Анастасия Калагина, Александр Левин сыграет на гобое, а Илья Ильин на английском рожке. Прозвучит музыка Баха, Гуно, Морриконе. Во время второй части сцену уступят Российскому ансамблю старинной музыки: Вивальди, Телемана, Генделя сыграют на барочной скрипке, блок-флейтах и виоле де гамба. Солирует Виктория Евтодьева. Подробности выложены в социальных сетях. Ну а если музыки вдруг не хватит, обратите внимание на первый органный концерт сезона, который пройдёт уже на следующий день. 19 сентября в 14.00 Баха играет Даниэль Зарецкий.

Феллини на большом экране

18 и 20 сентября, 12+

В «Авроре» устраивают показ «Маменькиных сынков» Федерико Феллини. Ленту 1953 года о пяти молодых людях, которые живут в небольшом городке, два дня крутят на итальянском языке с субтитрами. И это премьера в России, приуроченная к 100-летию со дня рождения великого режиссера. Детали — на сайте кинотеатра.

Смотрим графику и акварели Серова

18 — 20 сентября, 0+

В доме-музее П. П. Чистякова в Царском Селе открывается выставка 14 графических работ Валентина Серова, созданных с 1895-го по 1911 год. Будут и акварели, посвящённые поездке в Грецию, и эскизы, и наброски к театральным постановкам. Как отмечают кураторы, именно Серов «первым из русских художников возвел рисунок карандашом в ранг самостоятельного произведения искусства». Посмотреть можно до 1 ноября.



Фото: предоставлено организаторами

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

