«Президент Света». Тихановская завела аккаунт в Instagram. Она пишет о Колесниковой, делится планами и показывает подарки

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела аккаунт в Instagram. Первый пост с благодарностью к народу она опубликовала 16 сентября.



«Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор — идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» — ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы — герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!» — написала она в посте.