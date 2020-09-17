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17.09.2020 17:43
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«Президент Света». Тихановская завела аккаунт в Instagram. Она пишет о Колесниковой, делится планами и показывает подарки

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела аккаунт в Instagram. Первый пост с благодарностью к народу она опубликовала 16 сентября.

«Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор — идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» — ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы — герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!» — написала она в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!

Публикация от Светлана Тихановская (@prezident.sveta)

На сегодняшний день в аккаунте Тихановской уже 5 публикаций. Она делится с подписчиками мыслями об обвинении Марии Колесниковой, рассказывает о своих планах и благодарит белорусов за поддержку и подарки (Тихановской уже подарили её портрет, доверительную грамоту и картину).

У бывшего кандидата уже 32,2 тысячи подписчиков. Люди активно пишут ей под постами слова благодарности и делают комплименты.

Ранее Светлана Тихановская приняла приглашение посетить Европарламент. Также она заявила, что готова предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко, если он «уйдёт по-человечески».

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Комментарии (3)

lamer
Чисто для любопытства прошел к первоисточнику. Одним глазком посмотреть. Ну это какой-то инстасрам, товарищи.
Свифт
.... забавно ...
--- МОНТЯН: Котлетные мысли о мясном будущем страны
112 933 просмотра•15 сент. 2020 г.
Bobr Dobr
А что так скромно?
Царица Света
Императрица Света
А если честно то она б....ь
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