«Президент Света». Тихановская завела аккаунт в Instagram. Она пишет о Колесниковой, делится планами и показывает подарки
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела аккаунт в Instagram. Первый пост с благодарностью к народу она опубликовала 16 сентября.
«Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор — идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» — ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы — герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!» — написала она в посте.
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Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!
На сегодняшний день в аккаунте Тихановской уже 5 публикаций. Она делится с подписчиками мыслями об обвинении Марии Колесниковой, рассказывает о своих планах и благодарит белорусов за поддержку и подарки (Тихановской уже подарили её портрет, доверительную грамоту и картину).
У бывшего кандидата уже 32,2 тысячи подписчиков. Люди активно пишут ей под постами слова благодарности и делают комплименты.
Ранее Светлана Тихановская приняла приглашение посетить Европарламент. Также она заявила, что готова предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко, если он «уйдёт по-человечески».