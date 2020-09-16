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16.09.2020 18:18
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«Газпром нефть» подала на КГИОП в горсуд. Компания просит уточнить границы памятников на Охтинском мысу

АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» обратилось в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать недействующими границы охранных зон на Охтинском мысу, утвержденные комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом 16 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ответчиком по иску проходит КГИОП. Истец просит признать недействующим распоряжение комитета № 293-р, подписанное 11 сентября. Документ утверждает предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII вв.», расположенный на Охтинском мысу. Предварительное судебное заседание назначено на 6 октября.

«"Газпром нефть" продолжает последовательно работать над окончательным подтверждением установленных государством охранных зон и ограничений на участке компании на Охтинском мысу», — пояснили обращение в городской суд в компании.

Напомним, в августе Верховный суд по иску «Газпром нефти» и градозащитников подтвердил границы охранных зон на Охтинском мысу, сохранив в силе приказ Министерства культуры РФ № 250. Как объясняли в компании, задачей обращения было окончательное определение охраняемых участков, которые должны быть выведены за пределы будущей стройки и станут частью ландшафтного парка.

Приказ Министерства культуры РФ № 250 от 06.03.2019 базируется на историко-культурной экспертизе Охтинского мыса, которую провел археолог Айрат Ситдиков. Выводы, сделанные Ситдиковым, рассмотрели и поддержали секция археологического наследия Федерального научно-методического совета при Минкульте РФ, а также секция управления археологическим наследием Национального комитета ИКОМОС, Россия.

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