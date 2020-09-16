«Газпром нефть» подала на КГИОП в горсуд. Компания просит уточнить границы памятников на Охтинском мысу
АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» обратилось в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать недействующими границы охранных зон на Охтинском мысу, утвержденные комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом 16 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ответчиком по иску проходит КГИОП. Истец просит признать недействующим распоряжение комитета
«"Газпром нефть" продолжает последовательно работать над окончательным подтверждением установленных государством охранных зон и ограничений на участке компании на Охтинском мысу», — пояснили обращение в городской суд в компании.
Напомним, в августе Верховный суд по иску «Газпром нефти» и градозащитников подтвердил границы охранных зон на Охтинском мысу, сохранив в силе приказ Министерства культуры РФ
Приказ Министерства культуры РФ