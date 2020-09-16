«Горская» ждет весточек от инвесторов из Китая, Сингапура и Катара

За коронавирусные полгода для проекта редевелопмента промзоны «Горская» так и не нашлось инвесторов. Дать денег может РФПИ, но и у него есть условия, которые Смольный пока не выполнил.

Фото: wikimedia.org / коллаж

В распоряжении «Фонтанки» оказался отчет о том, как обстоят дела с реализацией проекта редевелопмента бывшей строительной площадки «Горская» под Сестрорецком. На нем стоит подпись спецпредставителя градоначальника, инициатора проекта Олега Маркова. Документ адресован Александру Беглову, но пока не был направлен губернатору, заверил «Фонтанку» бывший вице-губернатор. Если верить бумаге, в списке инвесторов все еще пусто, а примерный объем бюджетного финансирования на инфраструктуру может составить 8,7 млрд рублей до 2026 года.



Ожидаемый налоговый эффект от проекта оценивается в 450 млрд рублей до 2049 года, из которых порядка 150 млрд — в городской бюджет.

Расчетный объем инвестиций — 67 млрд рублей. Срок окупаемости — 11 лет. 40 тысяч новых рабочих мест и 1,3 млн кв. м капитальных объектов. В частности, «Горская», надеется автор доклада, должна поспособствовать развитию соседних населенных пунктов и стройке жилья.

За прошедшее время цифры слегка уменьшились — полгода назад, накануне пандемии COVID-19, власти предлагали вложить в проект 80 млрд рублей. А окупаемость обещали в срок от 13 до 16 лет.

Это не первая по счету концепция редевелопмента «Горской». В январе 2019 года в Смольном забраковали идею города-сада с санаториями, спа- и спортивно-развлекательными центрами, концертным залом и музейно-выставочным комплексом. Вторая попытка включала в себя туристическую зону с развлекательными и образовательными зонами и историческим парком реконструкции, прототипом которого видели знаменитый французский Пюи-дю-Фу, инвестиции оценивались в 50 млрд рублей. Но желающих вложиться в проект не нашлось, и тогда родилась концепция на 80 млрд рублей, с монорельсом в качестве решения транспортного вопроса, а тематический парк было предложено разбить на три исторические зоны: «Деревня Русь», «Российское государство» и «Российская империя».



Тексту, судя по упоминаемому в прошедшем времени 3 августа, меньше полутора месяцев. В нем утверждается, что работа по поиску инвесторов продолжается, и ряд структур и компаний уже проявили интерес. Но дальше степень этого интереса теряется за формулировками. Например, в Смольном все еще ждут ответа от головного офиса Промсвязьбанка, с представителями которого были «проведены переговоры».

Зато «готовность подключиться к участию в проекте» проявил Российский фонд прямых инвестиций. Два обязательных условия: гарантии со стороны Смольного (например, по бюджетному финансированию инфраструктуры) и наличие основного инвестора на тематический парк. При этом, будет ли он отечественным или зарубежным, роли не играет. РФПИ, следует из документа, готов софинансировать даже при отсутствии такого инвестора — достаточно иметь оператора.

Удочки для ловли инвесторов закинули в Китай, Катар и Сингапур. В начале августа состоялась видеоконференция с представителями из Поднебесной и канцелярией иностранных дел Пекина. Её итоги и подробности не раскрываются: от участников переговоров ожидают письменного ответа. Республиканского торгового представителя, который «готов обсудить перспективы совместной реализации проекта», ждут в гости ориентировочно в сентябре.



Работа с арабскими инвесторами пока ограничилась отправкой материалов по проекту в российское посольство. Еще один экземпляр ушел строительной компании China Railway Construction Corporation. Она, напомним, строит метро в Москве и в 2019 году стучалась в Смольный с предложением о строительстве линии подземки от «Проспекта Ветеранов» до кампуса ИТМО в городе-спутнике Южном. Но об обратной связи на предложение по «Горской» в записке не говорится ни слова.

«Как только будет подтверждение со стороны потенциального инвестора, эта информация станет публичной», — прокомментировал «Фонтанке» Марков. На вопрос о возможном финансовом участии федерального центра спецпредставитель губернатора ответил, что «пропорции софинансирвоания проекта целесообразно обсуждать исходя из складывающейся экономической ситуации и при наличии инвестора. В концепции есть предварительные рабочие расчеты, изменение которых нельзя исключать».

В свою очередь, общий объем бюджетных трат до 2026 года оценивается в 8,7 млрд. Из этой суммы предлагается 2,1 млрд потратить на реконструкцию подъездных путей, еще 5,1 млрд — на строительство микроколлектора и еще 1,5 млрд городу придется достать из кармана в случае, если будет решено выкупить у владельцев недвижимость, которая попадает в границы проекта. В случае согласия губернатору предлагалось дать профильным органам власти поручения для проектирования инфраструктуры.



В числе понятных успехов: расчистка от незаконных пользователей 15,9 га территории и завершение этого процесса еще на 8 гектарах. А также установка КПП и шлагбаума, чтобы преградить дорогу новым непрошеным гостям и незаконным свалкам.

По информации «Фонтанки», под запиской Олега Маркова есть место для подписи вице-губернатора Евгения Елина (курирует КИО), но оно пока осталось пустым. Сам чиновник отказался комментировать тему «Горской», отметив, что не занимается этим проектом, и предложил адресовать вопросы в комитет по инвестициям.

Источники в экономическом блоке отметили, что конкретные шаги вряд ли будут предприняты до того, как будет дано официальное поручение губернатора. Причем, если проект и раньше выглядел не слишком реалистичным в силу масштаба и отсутствия конкретных заинтересованных инвесторов, то в коронавирусных реалиях выглядит и вовсе утопично. «Кто сейчас даст 9 млрд рублей, чего фантазиями заниматься?» — прокомментировал собеседник издания.

Напомним, что по итогам корректировки бюджета на текущий год доходы города из-за пандемии сократили сразу на 100 млрд — до 573 млрд рублей.



«Горская» — проект, инициированный Олегом Марковым, который на тот момент занимал должность вице-губернатора.

Ирина Корбат, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

