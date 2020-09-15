Сергей Харлашкин добрался до Ленобласти. Он поучаствовал в совещании в качестве руководителя управления по транспорту
Сергей Харлашкин приступил к работе в качестве руководителя управления по транспорту Ленинградской области. В ЕГРЮЛ он все еще значится гендиректором «Метростроя».
Как сообщил 15 сентября официальный телеграм-канал областного правительства, Харлашкин принял участие в совещании у зампреда Михаила Москвина, посвященном строительству ТПУ «Девяткино». Главными вопросами стали каблирование ЛЭП от КАД до шоссе Лаврики, трассировка подъезда к транспортно-пересадочному узлу, а также нового проспекта Авиаторов Балтики.
В то же время в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 15 сентября Харлашкин по-прежнему значится генеральным директором ОАО «Метрострой».
Напомним, в конце августа стало известно, что он написал заявление, не отработав в компании и года. Руководить главным строителем подземки он пришел после нескольких лет на должности председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Покинул компанию он на фоне острого корпоративного конфликта. Супруга бывшего гендиректора предприятия Ольга Александрова получила контроль над 13,63% уставного капитала и попыталась созвать внеочередное собрание акционеров; на нем предполагалось сместить Харлашкина и заменить его Константином Ерошенко (возглавляет дочернюю компанию «Стройтрансгаза», который предлагает городу создать новую метростроительную организацию). Процесс заблокировали члены совета директоров, которые представляют Смольный. После этого Ольга Александрова не явилась на годовое собрание акционеров, в результате чего компания осталась без утвержденного годового отчета и без избранного совета директоров.