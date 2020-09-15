Сергей Харлашкин добрался до Ленобласти. Он поучаствовал в совещании в качестве руководителя управления по транспорту

Сергей Харлашкин приступил к работе в качестве руководителя управления по транспорту Ленинградской области. В ЕГРЮЛ он все еще значится гендиректором «Метростроя».

Как сообщил 15 сентября официальный телеграм-канал областного правительства, Харлашкин принял участие в совещании у зампреда Михаила Москвина, посвященном строительству ТПУ «Девяткино». Главными вопросами стали каблирование ЛЭП от КАД до шоссе Лаврики, трассировка подъезда к транспортно-пересадочному узлу, а также нового проспекта Авиаторов Балтики.