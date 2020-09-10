Путин извинился перед президентом Сербии из-за поста Захаровой об «Основном инстинкте»

Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились за пост официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой, в котором она комментировала визит сербской делегации в США. Об этом 10 сентября рассказал президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.



«Думаю, что вы могли видеть по реакции России после неосмотрительного поста Марии Захаровой, каково уважение российского государства ко мне лично и к Сербии. Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. При том, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», - заявил Вучич.

