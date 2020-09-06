«Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию». В Белграде устыдили Марию Захарову за слова о президенте Сербии

Официального представителя МИД России Марию Захарову пристыдили в Сербии за ее пост в фейсбуке по поводу визита сербского президента в Вашингтон. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич в твиттере написал, что их лидеру приходилось сидеть по полтора часа в ожидании приема у президента России.



«Представьте себе, что президент (Сербии Александр Вучич — ред.) ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Устыдитесь!