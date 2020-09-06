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06.09.2020 12:21
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«Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию». В Белграде устыдили Марию Захарову за слова о президенте Сербии

Официального представителя МИД России Марию Захарову пристыдили в Сербии за ее пост в фейсбуке по поводу визита сербского президента в Вашингтон. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич в твиттере написал, что их лидеру приходилось сидеть по полтора часа в ожидании приема у президента России.

«Представьте себе, что президент (Сербии Александр Вучич — ред.) ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Устыдитесь!

И добавлю: закупки сжиженного природного газа (у России — Прим. ред.) были исключены из этого соглашения только благодаря настоянию человека, который сидел на этом стуле. Пусть Вам еще сто раз будет стыдно!», — написал Джурич.

Ранее Мария Захарова опубликовала в фейсбуке фотографии сидящего на стуле напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича. Ниже она подписала: «Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте». Под кадром #2 Захарова опубликовала кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

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Комментарии (16)

iphonedimona
А я смотрю на фото, на котором стоит Буш-старший, а перед ним на корачках сидит гражданин Путин и целует его собаку. Погуглите, фото есть в сети, а "фонтанка" ссылку не пропускает.
Что Захарова скажет про это?
Ольга Павлова
"Захарова опубликовала кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу»" - у этого , с позволения сказать , официального представителя МИДа, других аргументов не нашлось?! Какая тупость! Если не сказать, бл.....о"
Bakv
А что не так? Братушки те еще братья, прости господи.
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