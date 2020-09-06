«Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию». В Белграде устыдили Марию Захарову за слова о президенте Сербии
Официального представителя МИД России Марию Захарову пристыдили в Сербии за ее пост в фейсбуке по поводу визита сербского президента в Вашингтон. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич в твиттере написал, что их лидеру приходилось сидеть по полтора часа в ожидании приема у президента России.
«Представьте себе, что президент (Сербии Александр Вучич — ред.) ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Устыдитесь!
И добавлю: закупки сжиженного природного газа (у России — Прим. ред.) были исключены из этого соглашения только благодаря настоянию человека, который сидел на этом стуле. Пусть Вам еще сто раз будет стыдно!», — написал Джурич.
Ранее Мария Захарова опубликовала в фейсбуке фотографии сидящего на стуле напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича. Ниже она подписала: «Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте». Под кадром #2 Захарова опубликовала кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».