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06.09.2020 16:39
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«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован!» Мария Захарова извинилась за пост о президенте Сербии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла извинения за пост о президенте Сербии Александре Вучиче, который возмутил Белград.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова в Facebook 6 сентября.

Марию Захарову пристыдили в Сербии за ее пост в фейсбуке по поводу визита сербского президента в Вашингтон. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич в твиттере написал, что их лидеру приходилось сидеть по полтора часа в ожидании приема у президента России.

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Комментарии (17)

Жора  
Мария просто создана для работы кондуктором в трамвае! Это её призвание.
22ilves
Ну климакс у бабы. Зациклена на том, что ниже пояса. Понять и простить. Ей бы к врачу....
any_5e4cfc41eb9fb
Легко её представляю дворником с метлой и со свистком. Но служить на такой должности в МИДе??? Королевство кривых зеркал
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