«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован!» Мария Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла извинения за пост о президенте Сербии Александре Вучиче, который возмутил Белград.
«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова в Facebook 6 сентября.
Марию Захарову пристыдили в Сербии за ее пост в фейсбуке по поводу визита сербского президента в Вашингтон. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич в твиттере написал, что их лидеру приходилось сидеть по полтора часа в ожидании приема у президента России.