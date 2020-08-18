FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 15:49
0
Печать

Поезда пустили по оранжевой ветке петербургского метро. Упавшего пассажира не спасли

Движение на правобережной линии петербургского метрополитена полностью восстановлено после сбоя, который вызвало падение человека на пути днём 18 августа. Остановиться перед ним поезд не успел.

Как сообщили в пресс-службе метро, движение на 4-й линии восстановлено в 15.28. Почти полчаса поезда следовали от «Спасской» только до станции «Площадь Александра Невского» после того, как на «Проспекте Большевиков» на пути упал пассажир.

В пресс-службе уточнили, что упал мужчина, он получил не совместимые с жизнью травмы. С точностью сказать, насколько самостоятельным было его падение, в метро пока не могут.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний