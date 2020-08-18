Поезда пустили по оранжевой ветке петербургского метро. Упавшего пассажира не спасли

Движение на правобережной линии петербургского метрополитена полностью восстановлено после сбоя, который вызвало падение человека на пути днём 18 августа. Остановиться перед ним поезд не успел.



Как сообщили в пресс-службе метро, движение на 4-й линии восстановлено в 15.28. Почти полчаса поезда следовали от «Спасской» только до станции «Площадь Александра Невского» после того, как на «Проспекте Большевиков» на пути упал пассажир.



В пресс-службе уточнили, что упал мужчина, он получил не совместимые с жизнью травмы. С точностью сказать, насколько самостоятельным было его падение, в метро пока не могут.

