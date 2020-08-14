Петербургская синагога открывает двери для молитв. Прихожанам необходимо быть в масках

Петербургская синагога возвращается к работе после временного закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 августа «Фонтанке» сообщили в Федерации еврейских общин России (ФЕОР).



Как рассказали представители ФЕОР, многие синагоги, расположенные на территории страны, ещё не начали работу в ежедневном режиме и открывают свои двери только на время молитв: в понедельник, четверг и субботу. При этом общественные трапезы не возобновляются.



Там отметили, в связи с тем, что региональные общины отличаются большим количеством активных прихожан пожилого возраста, а также особой плотностью общения, риск быстрого распространения вируса был гораздо выше, чем в столичных общинах. Поэтому руководство ФЕОР не спешило с открытием синагог и общинных центров, сосредоточившись на онлайн-программах и благотворительных проектах, в числе которых, например, масштабная акция по раздаче бесплатных шаббатных продуктовых наборов по пятницам.

