Главный раввин России заболел коронавирусом. Он закрыл синагоги и попросил сидеть дома

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом и сейчас находится под наблюдением врачей. Но его состояние не вызывает опасений, сообщил 7 июня Telegram-канал «Дежурный по Израилю». Позднее информацию подтвердили РИА Новости в Федерации еврейских общин России.



Еще в марте Берл Лазар направил письма в региональные общины с рекомендацией закрыть синагоги из-за распространения коронавируса.

«Выполнять распоряжения врачей во время эпидемии — абсолютный императив для верующего еврея, потому что Бог велел нам «очень заботиться» о своем здоровье», — заявлял он.