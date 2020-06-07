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07.06.2020 17:23
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Главный раввин России заболел коронавирусом. Он закрыл синагоги и попросил сидеть дома

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом и сейчас находится под наблюдением врачей. Но его состояние не вызывает опасений, сообщил 7 июня Telegram-канал «Дежурный по Израилю». Позднее информацию подтвердили РИА Новости в Федерации еврейских общин России.

Еще в марте Берл Лазар направил письма в региональные общины с рекомендацией закрыть синагоги из-за распространения коронавируса.

«Выполнять распоряжения врачей во время эпидемии — абсолютный императив для верующего еврея, потому что Бог велел нам «очень заботиться» о своем здоровье», — заявлял он.

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Комментарии (1)

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