Неиссякаемые ручейки паломников в 58-й отдел Выборгского района насторожили собственную безопасность ГУ МВД. В кабинете на третьем этаже, утверждают гости, можно получить волшебную печать. Она могущественнее президентского указа.

Фото: Сафрон Голиков/«Коммерсантъ»

Эпидемия коронавируса и закрытые присутственные места вынудили Владимира Путина подписать указ о локальной отмене бюрократии — он приостановил течение сроков временных документов о пребывании и регистрации граждан. «Фонтанка» услышала истории иностранцев, с которых собирают деньги в обход миграционной амнистии.

«Кабинет на третьем этаже, в нем два стола, сидят сотрудники в форме. Вносят что-то в компьютер, дают расписаться в тетрадке, ставят штампик на миграционной карте», — вспоминает Нодир из Узбекистана.



На выходе из полицейского отдела № 58 Выборгского района города иностранец, по его словам, заплатил 1500 рублей. Он считал деньги взносом за внеочередное обслуживание, пока его не остановили сотрудники в том же Выборгском районе. Нодир вынул миграционную карту, патруль насторожился. На обратной стороне красовался круглый штампик с продлением срока действия миграционной карты до 4 августа 2020 года и припиской «COVID-19».

Нодир пытался объяснить, что приписка, как ему рассказали, означает действие документа на время пандемии. Полицейские слушали наивные объяснения и разглядывали печать, которую видели впервые в жизни. Таких штампиков в обороте МВД не существует.

Нодира не стали задерживать за использование подложного документа. Курьез ситуации состоял в том, что без нанесенного штампика это была обычная миграционная карта, несмотря на просроченный срок действия. В апреле и июне Владимир Путин подписывал указы о приостановлении течения сроков временного пребывания, миграционного учета, трудовых патентов, разрешений на временное проживания до 15 сентября 2020 года. Необходимости Нодиру продлевать срок не было, но он этого не знал.



Иностранец, по данным «Фонтанки», обратился к адвокату и написал заявления в прокуратуру, собственную безопасность ГУ МВД и УФСБ Петербурга и области. Самыми оперативными оказались контрразведчики. Они ответили, что переправляют заявление в прокуратуру.

Еще один гражданин Узбекистана, Шухрат, в разговоре с «Фонтанкой» описал тот же полицейский кабинет в 58-м отделе, где за 5000 рублей его поставили на учет по месту временного пребывания — в квартире, которую молодой человек ни разу не посещал. На его бланке уведомления красуется квадратный штампик отдела по вопросам миграции Выборгского УМВД.

24-летнему монтажнику Баходиру тоже посоветовали сходить в 58-й отдел полиции, продлить разрешение на пребывание.

«Сказали явиться в субботу, во второй половине дня, — вспомнил Баходир июльские события. — Нас было человек пятнадцать. На третий этаж пускали по очереди. В кабинете мужчина в полицейской форме заверил меня, что сейчас внесет измененные данные в базу миграционного учета. Взял паспорт, сверил с монитором, я расписался в тетрадке, заплатил 1500 рублей на выходе посреднику».



По словам Баходира, воспользоваться платной опцией в отделе полиции его надоумил мужчина по имени Жохонгир. «Фонтанка» показала молодому человеку фотографию, Баходир опознал его.

Корреспондент позвонил Жохонгиру и представился гражданином Украины, у которого истек срок миграционной карты.

«Приезжайте в понедельник с картой и паспортом. Оформление — только через МВД, на срок карантина до 15 сентября. Стоит 4000 рублей», — чеканным голосом проинструктировал Жохонгир. Вопрос о президентском указе собеседник проглотил, оставив без ответа, и положил трубку. Он очень спешил.

По словам опрошенных «Фонтанкой» мигрантов, через «коронавирусное» продление разрешительных документов прошли десятки их знакомых. Их принимали не только в 58-м отделе Выборгского УМВД, но иногда привозили в опорный пункт на проспекте Луначарского. Сотрудника полиции, с которым им приходилось иметь дело, собеседники описывали одинаково. Баходир и вовсе самостоятельно назвал данные участкового Ильи Полякова.

«После того как я узнал, что мне не нужно было продлевать разрешение на пребывание, я вернулся в 58-й отдел полиции в поисках полицейского, проставившего штампик с припиской «COVID-19», — объяснил молодой человек свое знание. — Узнал, что в кабинете сидят два сотрудника. Переписал их данные. Русские друзья помогли мне найти в социальных сетях аккаунты сотрудников. Одного я опознал как участкового Полякова», — говорит Баходир.



На звонок «Фонтанки» Илья Поляков ответил.

«Никаких штампиков я не ставил. Если у собственной безопасности ко мне возникнут вопросы, готов пройти полиграф. Да и вообще отвечать готов компетентным органам, а не вам», — сказал участковый.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»