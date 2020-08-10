В Смольном нашли главного по сносу киосков. Новым главой комитета по контролю стал Сергей Муравьев
Новым главой комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга стал Сергей Муравьев, ранее занимавший должность заместителя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Смольного.
Место освободилось после отставки предыдущего руководителя Андрея Короткова, который возглавлял ведомство с момента его создания.
Как рассказали близкие к экономическому блоку Смольного собеседники «Фонтанки», кандидатура прошла согласования. После запроса «Фонтанки» информация о назначении появилась на сайте Смольного.
Комитет по контролю за имуществу был создан в 2017 году. Ведомство находится в прямом подчинении у губернатора и занимается выявлением и сносом незаконных построек, а также освобождает принадлежащие городу нежилые помещения от несанкционированных пользователей и ведет инвентаризацию зеленых насаждений общего пользования. Отставку прежнего главы связывали с излишним рвением проверять бизнес, пострадавший во время пандемии. Также с его уходом актуализировались разговоры о возвращении ККИ в состав КИО в виде управления контроля.
Сергей Муравьев не стал раскрывать планы и задачи на новой должности, сославшись на то, что ему еще предстоит «понять полномочия комитета», но отметил, что пока продолжит получать прямые указания от губернатора.
«Продолжать политику Александра Дмитриевича, спасибо ему за доверие», - сказал он.
Сергей Муравьев родился в 1976 году в Ленинграде. Окончил Северо-Западную академию государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». Работал на различных должностях в коммерческих структурах в Санкт-Петербурге. В 2019 году был назначен на должность заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. На этом посту он курировал банные ГУПы Смольного, ГУП «Ритуальные услуги», а также «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», который в том числе занимается организацией ярмарок. Также в его подчинении находились управление развития потребительского рынка и отдел оформления и выдачи лицензий.