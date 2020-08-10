В Смольном нашли главного по сносу киосков. Новым главой комитета по контролю стал Сергей Муравьев

Новым главой комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга стал Сергей Муравьев, ранее занимавший должность заместителя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Смольного.



Место освободилось после отставки предыдущего руководителя Андрея Короткова, который возглавлял ведомство с момента его создания.

Как рассказали близкие к экономическому блоку Смольного собеседники «Фонтанки», кандидатура прошла согласования. После запроса «Фонтанки» информация о назначении появилась на сайте Смольного.