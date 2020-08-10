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10.08.2020 08:46
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В Пулково возобновилось авиасообщение с турецкими курортами. Первые самолёты с петербуржцами на борту уже поднялись в воздух

В петербургском аэропорту Пулково возобновилось авиасообщение с курортами Турции, которое ранее было приостановлено связи с пандемией коронавируса.

Как следует из данных онлайн-табло городской авиагавани, первые самолёты с петербуржцами на борту поднялись в воздух ещё ночью 10 августа. Восемь рейсов доставили жителей города в Анталью, Бодрум и Даламан.

По информации читателей «Фонтанки», которые застали возобновление авиасообщения с турецкими курортами непосредственно в петербургском аэропорту, очередей у стоек регистрации на рейсы не наблюдалось.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

Россия возобновила авиасообщение с тремя странами с 1 августа. Среди них — Турция, Великобритания и Танзания. В начале месяца прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы стали доставлять россиян в турецкие Анкару и Стамбул. Возвращение перелётов на курорты этой страны было запланировано на 10 августа.

Читатель «Фонтанки»

После того, как в Турцию вернулись туристы, там резко увеличилось количество заболевших COVID-19. «Фонтанка» рассказала, что будет, если заразиться новой инфекцией вдали от родных берегов.

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Комментарии (3)

Pravda178
Отправили к ним корону!
syshsun
Позор,просто позор.
На первом фото пассажиры без масок и стоят чуть не обнявшись.
261867251
доставили только в Анталью. В Бодрум и Даламан рейсы были отменены, известно об этом было заранее.
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