В петербургском аэропорту Пулково возобновилось авиасообщение с курортами Турции, которое ранее было приостановлено связи с пандемией коронавируса.



Как следует из данных онлайн-табло городской авиагавани, первые самолёты с петербуржцами на борту поднялись в воздух ещё ночью 10 августа. Восемь рейсов доставили жителей города в Анталью, Бодрум и Даламан.



По информации читателей «Фонтанки», которые застали возобновление авиасообщения с турецкими курортами непосредственно в петербургском аэропорту, очередей у стоек регистрации на рейсы не наблюдалось.