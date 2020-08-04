Репетируем «Фонтанка-SUP». Проверяем силы перед главным приключением лета

Редакция городского портала «Фонтанка.ру» и девушки из команды официального партнера фестиваля «Фонтанка-SUP» — компании VICTORIA STENOVA провели тренировочные заплывы перед главным приключением лета. Тренировки проходили в разные дни, и если нашим журналистам повезло с погодой, то партнеров немного намочил дождь, но им это не помешало.

Фото: «Фонтанка.ру»

Спуск на воду проходил на Крестовском острове в районе скульптуры «Девушка с веслом», что символично. В субботу, 1 августа, тренировку провела «Фонтанка»: группа из 20 человек в оранжевых футболках на сапах, предоставленных школой —партнером WantSup_Spb, прошла 2,5 часа по Большому каналу и вернулась обратно.



В понедельник, 3 августа, весла в руки взяли сотрудники VICTORIA STENOVA. Уже многие годы команду тренируют профессионалы из САП-школы Onegosurf. Плыть пришлось под дождем, но из большой любви к сапсёрфингу и фестивалю «Фонтанка-SUP» они не сдались и успешно преодолели всю дистанцию. В каком образе девушки появятся на SUP-фесте — пока секрет. В минувшие годы VICTORIA STENOVA эффектно отличалась в яркой толпе готичными нарядами черных ангелов.

На Крестовском журналист «Фонтанки» встретил немало профессиональных сапсёрферов. Они тренировались на скорость и выдержку, потому что в этом году специально для них 8 августа пройдет «Кубок Фонтанки» по САП-спринту. Пока основные участники фестиваля будут радовать горожан своими яркими костюмами, перед главной сценой в акватории Мойки пройдут гонки на короткой воде. Дистанция 200 метров, старт из положения сидя, доски могут быть любыми. Участвовать смогут только 24 спортсмена. Гонки будут проходить на выбывание, «утешительных» заездов не планируется. Победитель забирает все, включая прекрасный кубок! Главным судьей и организатором соревнований будет Денис Зинчук — пионер российского САПа, организатор первых чемпионатов России. Если вы решили проверить свои силы в спортивной части SUP-феста — необходимо отправить заявку на почту dennis.zinchuk@gmail.com. В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, дату рождения, место жительства.

Фото: VICTORIA STENOVA, фото «Фонтанки.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: VICTORIA STENOVA, фото «Фонтанки.ру» Фото: VICTORIA STENOVA, фото «Фонтанки.ру» Фото: VICTORIA STENOVA, фото «Фонтанки.ру» Фото: VICTORIA STENOVA, фото «Фонтанки.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: VICTORIA STENOVA, фото «Фонтанки.ру»

Напоминаем, что в честь своего 20-летия «Фонтанка.ру» учредила специальную номинацию «Чижик на SUPе» — здесь победит самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника.

Другие конкурсы: «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски», «Мисс SUP — 2020», «Я и ценный пассажир», «Самый позитивный костюм фестиваля», «Киномонстр», «Лучшая маска фестиваля», «Приз зрительских симпатий» и «Корпоративный экипаж». Подробнее о каждом из них можете узнать здесь. Регистрация для участия в фестивале закрывается уже завтра — 5 августа. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19. «Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.