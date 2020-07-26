Выйти из сумрака. Как Эфиопия и Россия развивают сотрудничество в области энергетики

Страна, где 65 млн человек живут без электричества, строит масштабную ГЭС на Ниле и заключает соглашения с Росатомом. Накануне энергетического саммита, который пройдет в августе, «Фонтанка» поговорила с послом Эфиопии в России Алемайеху Тегену о том, что связывает Эфиопию с Россией в целом и с Петербургом, в частности.



фото предоставлено Посольством Эфиопии в России

За последние несколько лет это африканское государство вступило на путь экономических реформ. Специалистов для развития энергетики будут учить в России. Есть свои виды и на Петербург — с Северной столицей Эфиопия планирует сотрудничать в сферах управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта и фармацевтики. — В августе 2020 года состоится Энергетический саммит «Россия — Эфиопия», что станет его главной темой? — В первую очередь, Эфиопия на этом саммите представит информацию о перспективах возобновляемой энергетики. Большой потенциал мы видим во взаимодействии с Россией в направлении солнечной энергии — мы хотели бы использовать российские технологии.

Вторая тема для обсуждения — развитие сотрудничества с Росатомом. И третья — конкретные задачи по поставке российских энергетических технологий, машин и оборудования в Эфиопию. Обо всем этом мы планируем говорить на саммите. — В 2019 году было подписано соглашение с Росатомом. Когда начнется практическая работа в этом направлении? — Сейчас, в рамках соглашения, идут подготовительные мероприятия — мы планируем подписать договор, где будут прописаны уже конкретные действия в рамках сотрудничества. Сейчас мы делаем акцент на обучении персонала для работы в сфере атомной энергетики. Мы уже выбрали кандидатов, которые будут учиться в Росатоме. — Планируется ли обсудить на саммите строительство ГЭС на Ниле — одного из наиболее масштабных энергетических проектов последнего времени? — Что касается Великой Эфиопской Плотины Возрождения (ВЭПВ), мы и раньше предоставляли информацию российской стороне. В настоящее время идут переговоры между Эфиопией и теми странами, которые находятся ниже по течению Нила — Египтом и Суданом. Надеемся, что завершим их успешно.

— Расскажите подробнее о проекте, в чем его основная цель? — ГЭС действительно имеет большие размеры: ее высота — 145 метров, площадь водохранилища — 1874 квадратных километра. Объем водохранилища — 78 млрд кубометров. Она станет крупнейшей в Африке и 7-ой по величине в мире. Мы собираемся производить на этой электростанции 5500 МВт электричества. Главная цель строительства — удовлетворить потребности страны в энергии, потому что более 65 млн людей — больше половины населения Эфиопии — не имеют доступа к электроэнергии, и ГЭС решает эту проблему. Эфиопия на сегодняшний день является развивающейся экономикой, требует больших объемов энергии, она нам нужна как воздух. Мы также считаем, что проект строительства ГЭС не только наш: от него получат пользу все соседние страны, включая Египет и Судан. Мы собираемся, в том числе, экспортировать электроэнергию, и это еще одна цель строительства.





фото предоставлено Посольством Эфиопии в России



— Почему в таком случае плотина вызвала негативную реакцию со стороны Египта и ряда других стран?

— Правительство Египта, опасаясь воздействия плотины на объем воды, поступающей по Нилу в их страну, хотело, чтобы этот вопрос рассматривался Советом безопасности ООН. Но мы считаем, для этого нет оснований — позиция Эфиопии такова, что проект ни в коем случае не может создавать проблемы с точки зрения безопасности, — он нацелен на общее развитие, на интеграцию экономик разных стран, особенно наших соседей — Судана, Южного Судана, Джибути и, конечно, Египта. Несмотря на то, что строит плотину Эфиопия, в той или иной степени все эти страны получат выгоду. Для Эфиопии же, повторю, это жизненно важный проект, так как много людей буквально живет в темноте. Первый этап заполнения плотины на днях уже завершен, водохранилище начали заполнять водой, и в скором времени начнется производство электроэнергии. Наш проект не будет ущемлять страны, которые находятся ниже по течению Нила. Считаем, что они, так же как и мы, получат выгоду от проекта. Мы планируем использовать плотину для производства электроэнергии — поэтому она была построена в пограничных районах с Суданом. Эфиопия будет делать все возможное для охраны природы, призывая к этому же соседей: наличие большого количества воды позволит сохранить почву и растения, изменит к лучшему климат.

— Как вы намерены решать этот спорный момент? — Это африканский проект, который касается энергетического развития не только Эфиопии, но и соседних стран. Мы считаем, что проблемы Африки решаются в Африке и должны быть решены в рамках континента, а не за ее пределами. Для этого есть множество механизмов, в том числе, с помощью Африканского союза. Соблюдая все принципы, которые есть в международной практике, через эту организацию можно урегулировать все спорные моменты. Уверен, что все страны должны основываться на разумном и справедливом использовании ресурсов, в том числе ресурсов нильского бассейна. Эфиопия является источником 86% вод Нила. Но до сих пор водные ресурсы Голубого Нила мы не использовали, несмотря на то, что 65 млн человек у нас не имеют доступа к электричеству. Уверен, это несправедливо. Используя собственные ресурсы, мы готовы информировать мировое сообщество, в том числе, Россию, о наших мероприятиях — чтобы в мире лучше понимали позицию нашей страны. — Если говорить не только об энергетике, то в каких направлениях развивается сотрудничество между Россией и Эфиопией?

— В первую очередь, это образование: студенты и аспиранты из Эфиопии поступают в российские вузы. Мы бы хотели более активного развития туризма — для этого до эпидемии коронавируса мы восстановили авиарейсы «Эфиопских авиалиний» из Аддис-Абебы в Москву и, надеемся, что после снятия ограничений мы вновь наладим туристический поток. — Видите ли вы перспективы для увеличения товарооборота? — На наш взгляд, торговые отношения между нашими странами улучшаются. В 2018 году Эфиопия экспортировала в Россию кофе, цветы, овощи, фрукты, бобовые культуры, семена, лекарственные растения, одежду общей стоимостью около 24 млн долларов, а в 2019 году поставки этих товаров выросли до 26 млн долларов. Что касается обратного потока товаров из России в Эфиопию, то мы видим определенное снижение экспортного объема по разным причинам. В 2018 году российский экспорт составлял около 86 млн долларов, в 2019, к сожалению, сумма снизилась до 42 млн долларов. — Каковы перспективы развития отношений с Северной Столицей?

— Мы бы хотели наладить более тесную связь между столицей Эфиопии и Санкт-Петербургом. В первую очередь, мы планируем взаимодействовать в области водных технологий и управления водными ресурсами, развития и управления туристической инфраструктурой. Второе направление — очень важное для нашего сотрудничества с Петербургом — сфера образования, прежде всего в области транспорта, особенно железных дорог и фармацевтики. Третье направление, которое мы хотим развивать и повышать — экспорт кофе, цветов, овощей, фруктов, различных специй и масличных культур. — За последние годы в Эфиопии произошли значительные перемены. Страна получила значительный объем средств от Мирового банка и других финансовых организаций. Ощущаете ли вы перемены в стране? — Мы разработали новую стратегию развития, исходя из фактов, характеризующих состояние страны, и уже начали реформирование. Надеемся, что наша работа принесет пользу, в первую очередь, населению Эфиопии, и очень рады, что международное сообщество заинтересовалось нашими успехами. Мы рассчитываем, что это поможет и в дальнейшем привлекать зарубежные инвестиции, в том числе из России. — Невозможно обойти стороной тему коронавируса. Мы знаем, что происходит в Европе, Азии, а что в Африке? — Конечно, правительство страны предприняло определенные шаги по защите от эпидемии. Были закрыты учебные заведения, люди, которые прилетали в Эфиопию, отправлялись на карантин, закупалось оборудование, лекарства, проводилось тестирование. По данным на середину июля, в стране выявлено около 7800 заболевших, из них 128 умерли и вылечились 2430. Те меры, которые были предприняты правительством Эфиопии, дали соответствующий результат. И мы будем продолжать бороться с этой болезнью. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»