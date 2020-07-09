В Петербурге врача приговорили к 10 годам колонии за изнасилование несовершеннолетних пациенток

Петербургский анестезиолог бюджетного центра «Ювента» Армен Оганесян признан виновным в восьми секс-преступлениях против своих пациенток. Его отправили в колонию строгого режима и отлучили от медицинской практики.



О приговоре Оганесяну «Фонтанке» 9 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



«По совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, с шестилетним запретом заниматься врачебной деятельностью», — уточнили в пресс-службе.



Иск одной из потерпевших удовлетворен на 70 тысяч рублей.

