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09.07.2020 12:55
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В Петербурге врача приговорили к 10 годам колонии за изнасилование несовершеннолетних пациенток

Петербургский анестезиолог бюджетного центра «Ювента» Армен Оганесян признан виновным в восьми секс-преступлениях против своих пациенток. Его отправили в колонию строгого режима и отлучили от медицинской практики.

О приговоре Оганесяну «Фонтанке» 9 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, с шестилетним запретом заниматься врачебной деятельностью», — уточнили в пресс-службе.

Иск одной из потерпевших удовлетворен на 70 тысяч рублей.

Оганесян работал анестезиологом-реаниматологом в городском центре «Ювента» на Старо-Петергофском проспекте. Он насиловал несовершеннолетних пациенток, в палатах приходивших в себя после общего операционного наркоза.

Дело слушал Ленинский районный суд. Он признал доказанными два эпизода изнасилования и шесть — насильственных действий сексуального характера.

Оганесяна задержали в декабре 2018 года после обращения в полицию матери 16-летней пациентки.

До задержания специалист с 35-летним стажем состоял в ассоциации анестезиологов-реаниматологов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Погонщик скрепоносцев
А почему так мало?
261254291
Ещё один гвоздь в гроб лживых заявлений либералов о неких "святых" профессиях.
Врач- насильник
Учитель - педофил
Режиссёр - банальный вор
Актер - пьяница и наркоман
Журналист- шпион
А кто разокрал и поджог БАН???
"Святые" библиотекари!
Oleg OG
Врач то наверное сволочь, но интересно другое почему район Адмиралтейский, у суд всё ещё Ленинский р-ный!
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