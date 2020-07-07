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07.07.2020 12:17
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Дачу генерала МВД Абакумова, а также квартиры его бывшего зама и начальника правового управления обыскивают по делу о злоупотреблениях на 8 млн

Следственный комитет Петербурга проводит обыски по нескольким адресам в Петербурге и области по делу о «злоупотреблении должностными полномочиями», где фигурантами проходят бывший начальник тыла петербургского главка Иван Абакумов, его бывший зам и, по предварительной информации, действующий глава правового управления петербургской полиции.

Как сообщает 47news 7 июля, оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД участвуют в следственных действиях в поселке Пятиречье, где находится дом экс-заместителя начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова. Помимо этого обыски проводятся на улице Красного Текстильщика, 17, где базируется Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он был основан в 2007 году, когда главой полиции Северной столицы еще был Владислав Пиотровский. А среди его учредителей завод «Измерон» и Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова, входящие в «Бронка Групп» (в прошлом — «Форум»), которой руководит внук бывшего начальника ФСО России Никита Муров. Ранее группу возглавлял Дмитрий Михальченко, который потерял пост после ареста по делу о контрабанде алкоголя. А затем добавили обвинения в организации преступного сообщества и якобы совершенные хищения при строительстве президентской резиденции Ново-Огарево.

По данным издания, дело о злоупотреблении было возбуждено ранее в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ГУ МВД, которые якобы вмешивались в дела фонда вопреки интересам службы, обеспечивая незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга. По данным «Фонтанки», пока речь идет об эпизодах 2008 года и сумме около 8 млн рублей.

47news предполагает, что неприятные для Абакумова мероприятия являются продолжением его конфликта с новым, московским руководством петербургского главка. О чем якобы говорит то, что оперативным сопровождением дела занимается УСБ, которое с недавних пор возглавляет Алексей Васильев, прибывший из столицы.

Конфликт у Абакумова с новым начальством начался осенью прошлого года, когда тыловик не захотел добровольно уходись с занимаемой должности в отличие от других замов ушедшего на позицию советника министра МВД Сергея Умнова. Он вместо этого ушел на больничный, который решил провести в Симферополе. Тогда сотрудники УСБ изъяли в больнице Тосно его медицинские документы, после чего и было возбуждено уголовное дело по подделке документов. Однако в его целесообразности усомнилась прокуратура Петербурга в лице зампрокурора Петербурга Ивана Еремеева. Но вышедший из отпуска прокурор города Сергей Литвиненко потом отменил решение своего заместителя. На фоне прокурорской неразберихи Иван Абакумов решил публично обратиться к бывшему начальнику и записал видеообращение.

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Комментарии (1)

Pilat
А...стесняюсь спросить....МВД кроме как борьбой за теплые места, еще чем то занимается?
Ну например очищением города от квартирных воров, или угонщиков авто.
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