Бывший оперативник ФСБ осужден в Петербурге за государственную измену

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу военного эксперта Владимира Неелова. За передачу секретных сведений иностранной компании его отправили в колонию строгого режима. О приговоре сообщает 2 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга: «Неелов признан виновным в совершении государственной измены, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год». Владимир Неелов — бывший оперативник УФСБ Петербурга и области. В июле 2016 года он уволился в запас в звании старшего лейтенанта и стал военным экспертом. Писал аналитические статьи для российских и зарубежных заказчиков.

Роковым для Неелова стало знакомство с известным жителем Великого Новгорода Святославом Андриановым. Он руководит международной организацией «Центр политического анализа и информационной безопасности», имеющей филиал в Германии. Как установил суд, Андрианов заказал Неелову за 50 тысяч рублей аналитическую работу по обучению и переподготовке оперативных сотрудников госбезопасности в ведомственных учреждениях и сразу обратился в УФСБ Новгородской области с заявлением о преступлении эксперта. Оперативно-разыскные мероприятия в отношении Неелова длились с ноября 2016 года по октябрь 2018-го. За ним неусыпно следили, записывали его встречи в ресторанах и кафе. Работа по системе отбора кадров в госбезопасность так и осталась единственным эпизодом в деле Неелова. Его обыскали, задержали и арестовали. Неелов вину признал частично. По его утверждению, после расторжения контракта с УФСБ он не считал себя «секретоносителем». Суд установил, что материалы по обучению сотрудников контрразведки секретны, и Неелов был предупрежден об обязанности хранить в строжайшей тайне сведения, ставшие ему известными по службе. Участие Андрианова в комбинации ФСБ против Неелова добавило непременный атрибут госизмены — передачу данных за рубеж. В данном случае — в Германию.