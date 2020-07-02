Бывший оперативник ФСБ осужден в Петербурге за государственную измену
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу военного эксперта Владимира Неелова. За передачу секретных сведений иностранной компании его отправили в колонию строгого режима.
О приговоре сообщает 2 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга:
«Неелов признан виновным в совершении государственной измены, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год».
Владимир Неелов — бывший оперативник УФСБ Петербурга и области. В июле 2016 года он уволился в запас в звании старшего лейтенанта и стал военным экспертом. Писал аналитические статьи для российских и зарубежных заказчиков.
Роковым для Неелова стало знакомство с известным жителем Великого Новгорода Святославом Андриановым. Он руководит международной организацией «Центр политического анализа и информационной безопасности», имеющей филиал в Германии.
Как установил суд, Андрианов заказал Неелову за 50 тысяч рублей аналитическую работу по обучению и переподготовке оперативных сотрудников госбезопасности в ведомственных учреждениях и сразу обратился в УФСБ Новгородской области с заявлением о преступлении эксперта.
Оперативно-разыскные мероприятия в отношении Неелова длились с ноября 2016 года по октябрь 2018-го. За ним неусыпно следили, записывали его встречи в ресторанах и кафе. Работа по системе отбора кадров в госбезопасность так и осталась единственным эпизодом в деле Неелова. Его обыскали, задержали и арестовали.
Неелов вину признал частично. По его утверждению, после расторжения контракта с УФСБ он не считал себя «секретоносителем».
Суд установил, что материалы по обучению сотрудников контрразведки секретны, и Неелов был предупрежден об обязанности хранить в строжайшей тайне сведения, ставшие ему известными по службе. Участие Андрианова в комбинации ФСБ против Неелова добавило непременный атрибут госизмены — передачу данных за рубеж. В данном случае — в Германию.
«Фонтанка» подробно писала о личности Святослава Андрианова. Он работал помощником депутата Госдумы, проходил парламентскую практику в Германии, легко берет в долг и тяжело отдает, повсеместно заводит знакомства и любит невзначай упомянуть о своих связях с российскими спецслужбами, рассказывали «Фонтанке» его знакомые.
В разговоре с корреспондентом он отказывался признавать свою ведущую роль в преследовании Неелова и вообще знакомство с подсудимым.
Владимир Неелов окончил факультет международных отношений СПбГУ и магистратуру по направлению «стратегические исследования», поступил в аспирантуру, готовился защищать диссертацию. После увольнения из ФСБ специализировался на частных военных компаниях, современных войнах, военных доктринах. Автор работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа. Неелов создал крупнейший паблик «ВКонтакте» о ЧВК «Частные военные компании». На него подписаны более 25 тысяч человек.