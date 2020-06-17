Судмедэксперты: Трансгендер, тело которого нашли во Мге, был убит несколько месяцев назад, а после распилен

Судмедэксперты осмотрели туловище мужчины, найденное школьником из Петербурга в речке посёлка Мга. Специалисты пришли к выводу, что убит трансгендер был давно — 3-6 месяцев назад.



Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне в полицию поступили первые результаты экспертизы. Аутопсия показала, что нижние конечности убийца отпилил с помощью пилы, мягкие ткани резал ножом. Изувер точно также отделил левую руку, а вторую вырвал. Также зафиксированы порезы спины и поясницы. Все повреждения покойным получены посмертно.

