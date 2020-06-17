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17.06.2020 13:05
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Судмедэксперты: Трансгендер, тело которого нашли во Мге, был убит несколько месяцев назад, а после распилен

Судмедэксперты осмотрели туловище мужчины, найденное школьником из Петербурга в речке посёлка Мга. Специалисты пришли к выводу, что убит трансгендер был давно — 3-6 месяцев назад.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне в полицию поступили первые результаты экспертизы. Аутопсия показала, что нижние конечности убийца отпилил с помощью пилы, мягкие ткани резал ножом. Изувер точно также отделил левую руку, а вторую вырвал. Также зафиксированы порезы спины и поясницы. Все повреждения покойным получены посмертно.

Накануне по факту обнаружения трупа в реке Мга было возбуждено уголовное дело по «убойной» 105-й статье. Личность погибшего будут пытаться установить по силиконовым имплантам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Yohoho2019
Ну и какое же это убийство, если все повреждения посмертные? Упал он с высоты собственного роста, ага.
hal9000
Мдаа..с имплантантми конечно накосячил ...сколько учу учу как правильно избавляться от трупа..все как об стенку горох..
Мария Булгакова
И сколько таких изуверов среди нас? Не удивлюсь если герой Донбасса
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