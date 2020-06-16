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16.06.2020 10:15
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Личность погибшего мужчины, чьё туловище выловили из Мги, будут устанавливать по силиконовым имплантам

Следователям из Кировского района Ленобласти предстоит решить сложную задачу с установлением личности мужчины, чьё туловище было выловлено из реки Мга вечером в понедельник. Как сообщают 16 июня 47news, помощниками в этом деле могут стать силиконовые импланты, обнаруженные у погибшего. Иных зацепок пока нет.

«На данный момент, кроме серийного номера, оперативники ничего не имеют, так что теперь дело за базами пластических хирургов», — сообщил изданию собеседник в ГУ МВД.

Мужское тело без головы, рук и ног накануне нашёл одиннадцатиклассник из Петербурга. Он купался в посёлке Мга, недалеко от дома 23 по Бетонному переулку. Внезапно он почувствовал гнилостный запах, а затем увидел труп.

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