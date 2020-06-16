Гранты сделаны, грантов больше нет. Президентский фонд раздал петербуржцам 730 миллионов из восьми миллиардов

15 июня были оглашены итоги распределения денег Фонда президентских грантов. Среди петербуржцев больше всех получили Александр Сокуров и Владимир Кехман. Пытаясь понять логику государственных приоритетов, «Фонтанка» пригляделась, кому и на что дали денег от имени президента.

Александр Сокуров

В 2020 году президентские гранты на 730 тысяч рублей выданы 220 компаниям из Петербурга (всего по стране фонд поддержал рублем 2,4 тысячи проектов). Среди крупнейших получателей - преимущественно культурные и социальные: театральные и кинофестивали, волонтерство, защита животных, поддержка инвалидов.

Самый масштабный проект - 80 млн рублей - получил фонд Александра Сокурова «Пример интонации». За эти деньги предложено организовать регулярный федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» в 2020-2022 году. Задумано для молодых и талантливых, но пока что малоизвестных режиссеров. Участникам нужно будет пройти три отборочных этапа, победителя пригласят поработать над полнометражным фильмом под художественным руководством Александра Сокурова.



Следом (60 млн рублей) идет проект Фонда Императорского Михайловского театра, который в бомонде неизменно связывают с именем бизнесмена, идейного вдохновителя и художественного руководителя не только петербургского театра на Площади Искусств, но и Новосибирского театра оперы и балета. И хотя в списке победителей значится зарегистрированный в Петербурге фонд, тратиться деньги гранта будут именно там, в далекой Сибири – на проект «Театр Победы».

Еще один петербургский победитель, который увезет президентские деньги за пределы города – некоммерческое партнерство «Ассоциация Музыкальных Театров». Его грантоносные проекты – «Биеннале театрального искусства – 2020: Фестиваль-конкурс драматического искусства “Уроки режиссуры”» и Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». На двоих они получили в этом году 35,9 млн рублей. Как рассказала исполнительный директор Ассоциации Наталья Зыкова, это уже второй грант на биеннале, который получила организация.

При этом сказать, что любой петербургский фестиваль автоматически получает грант от президента, было бы в корне неверно. Далеко не все наши культурные проекты могут похвастаться таким успехом. Например, некоммерческому партнерству «Театральная компания "Открытое Пространство"» государство поддержку не оказало. Вместе с режиссером Яной Туминой хотели создать культурный центр «Арсенал-театр» за 88 млн рублей. Но, несмотря на то, что у фонда запросили только треть от заявленной суммы, президентский грант не получили. «В ходе последних событий реализация проекта откладывается на неопределенный срок. Может, это переродится во что-то другое, в другом пространстве, но сейчас нет такой возможности», – рассказала директор компании Алла Данишевская.



В десятке лидеров по числу полученных средств – сразу два проекта ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (всего примерно на 30 млн рублей), проект создания патриотического парка в честь военных губернаторов Кронштадта под эгидой Кронштадтского Морского собора (17 млн рублей), смелая идея распространения петербургской волонтерской практики (экологической и патриотической одновременно) на все пространство Балтийских стран (11,7 млн рублей), и даже проект помощи попавшим в беду собакам за 10,9 млн рублей.

Замыкает десятку, пожалуй, самая смелая идея – продвижение русской культуры в Сирии (прямо в эти самые дни). Около 9 млн рублей получил проект «Культурная дипломатия: Россия-Сирия». В рамках инициативы «Центр культурных программ «Культура и мир» планирует организовать выставки и открыть Русский музей: виртуальный филиал в Дамаске на базе Российского культурного центра. Авторы проекта - молодые петербурженки Ирина Шишкина и Мария Редькина на связь с «Фонтанкой» оперативно не вышли, но в их аккаунтах в соцсетях полно кадров из Сирии, где они уже сейчас полным ходом занимаются культурной дипломатией.



Самым дорогим несостоявшимся проектом оказался «ИБИС Институт Брака И Семьи» за 53 млн рублей. По описанию с первого раза не понять, что именно задумано под так называемую платформу для спасения семей – «образовательно-терапевтическую программу» для укрепления отношений и сохранения брака. Целевая группа проекта – люди от 20 до 40 лет. Инициаторы обратили внимание на снижение рождаемости, размытие гендерных ролей и рост гомосексуальных отношений. Но государство идею не поддержало. По крайней мере, сейчас и деньгами.

Едва ли не больше всех из-за неполученного президентского гранта есть повод расстроиться у организаторов фестиваля «Герои нашего времени». Это инициатива весьма непростого частного учебного заведения с вызывающим названием ПОУ «118 отдельный учебный центр специального назначения". Его владелец, судя по СПАРК – Иван Карпенков, известен как бывший поставщик информационных плакатов и буклетов по госзаказу, а также бывший владелец охранной фирмы «Отдел специализированной вооруженной охраны». В профиле учебного заведения в соцсетях – альбом «Командировки» с фотографиями неназванных, но вооруженных крепких бойцов с закрытыми лицами в камуфляже с автоматами на фоне живописных гор.



По словам Александры Моисеевой, представителя учебного центра, каждый год компания устраивает большие праздники в Петербурге, но финансировать их чиновники не хотят. Обычно деньги дают либо частные спонсоры, либо крупные компании на бартерной основе. В этом году организаторы не хотели, чтобы было много рекламы, и обратились к президенту, но 27 млн рублей не получили.

Союз устроителей фестиваля городов побратимов Петербурга, который тоже не получил президентский грант (просили 30 млн), не планирует откладывать свои планы. На данный момент организаторов больше беспокоит карантин и невозможность уехать к побратимам за границу. Фестиваль они планируют провести только через год – в 2021. К этому времени рассчитывают на победу в следующих конкурсах президентских грантов.

Зато в ближайшее время в Петербурге будут реализованы такие проекты, как «Z-Аватар» за куда более скромные 3 млн рублей. Речь о мобильном приложении для молодежи 14-30 лет. Пользователи смогут создавать цифровых двойников и отслеживать свое развитие в разных сферах, будут получать игровые деньги, за которые смогут покупать товары партнеров «Z-Аватара» и соревноваться за топ-позиции в рейтинге.



Организаторы «Бабушки и дедушки онлайн» планируют набрать команду из 12 фокусных групп по 12 человек, создать бригаду «Социального компьютерного сервиса», чтобы помочь пожилым людям освоить компьютерные технологии. По подсчетам инициаторов, они смогут охватить не менее тысячи пожилых людей и потратят при этом не более 2 тыс. на каждого. Деньги на это от президента они уже получили.

В рамках проекта, посвященного 80-ти летию Иосифа Бродского, фонд друзей музея Анны Ахматовой планирует сделать интерактивную экспозицию, устроить фестиваль «БРОДСКИЙ DRIVE», провести перформансы в саду Фонтанного Дома, организовать кинопоказы под открытым небом и разработать новые маршруты по адресам Бродского. Срок реализации проекта – до декабря 2020 года. Под такое фонд президентских грантов не пожалел 6 млн рублей.

Александр Сидоркина для «Фонтанка.ру»

