Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Выборгский районный суд постановил немедленно отдать Ирине Горячевой ее маму, которую почти два месяца охраняли сотрудники морга ковидного стационара. Автором коронавирусных полигонов Смольный называет Роспотребнадзор. Санслужба в судебной тяжбе участвовать отказалась. Эту фразу непременно нужно читать, мысленно представляя зал судебных заседаний, слыша шелест черной мантии и бесстрастный голос:

«Именем Российской Федерации (…) Обязать Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» выдать Горячевой Ирине Евгеньевне тело Горячевой Нины Яковлевны (…) умершей 9 апреля 2020 года, в плотно закрытом гробу без ритуальной церемонии прощания с умершей для захоронения на участке (…) Старого городского кладбища в г. Петергофе (…) Решение подлежит немедленному исполнению».

Этих слов Ирина Евгеньевна ждала 57 дней. «Я очень устала, до изнеможения», — написала она корреспонденту «Фонтанки» сразу после вынесенного 5 июня решения. Ее мама умерла в больнице Святого Георгия 9 апреля. Ни справка о смерти, ни патологоанатомическое заключение не содержат слова «COVID-19», но Нину Яковлевну все равно отказались отдавать, ссылаясь на некий алгоритм захоронения умерших от COVID-19 или при подозрении на него. Перед Ириной Евгеньевной стояло два пути: юго-восток, на Новое Колпинское кладбище, или юго-запад, на «Илики». Такую вилку к концу апреля официально обозначила пресс-служба правительства Петербурга. Ирина Евгеньевна директиву приняла в штыки. «Я не хочу хоронить свою маму, как собаку», — сказала она самой себе, и единственная из сотен петербуржцев пошла по третьему, судебному пути. В своем иске она также указала, что считает действия медиков причиной преждевременной смерти матери. Эту часть судья Олеся Матвейчук выделила в отдельное производство, вопрос моральной компенсации будут рассматривать 13 июля. Что же касается морга, то двухмесячное удержание Нины Яковлевны обошлось им в 5 тысяч рублей. Еще столько же СПбГУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» должно заплатить Ирине Евгеньевне за юридические услуги, плюс 300 рублей госпошлины. Своему адвокату Ирина Евгеньевна отдала 45 тысяч рублей, теперь ей, пенсионерке с инвалидностью, предстоит еще найти деньги на похороны матери. Здоровье, отнятое 57 бессонными ночами, не вернет никто.

Роспотребнадзор в этой истории был заявлен третьей стороной. Дело в том, что патологоанатомическое бюро не по собственной воле фашиствует над родственниками умерших весной 2020 года. Запрет о выдаче тел выдан им вышестоящим комитетом по здравоохранению. В свою очередь, комздрав в идее устроить отдельное кладбище коронавирусных ссылается на Роспотребнадзор. И тот факт, что мы — единственный в мире город, который идет своим особенным путем, не смущает подразделение Смольного. В официальном ответе на запрос «Фонтанки» главный санврач Петербурга Наталья Башкетова категорически отреклась от авторства похоронных полигонов. «…вопросы организации похоронного дела, включая определение конкретных мест для захоронения умерших, в установленную сферу полномочий управления не входит», — говорится в документе.

— Как же так? — спросила «Фонтанка» у комитета по здравоохранению Петербурга. — Будет ответ — дам, — ответила пресс-секретарь Ольга Рябинина. — Мне с утра звонят родственники умерших, в моргах им говорят, что до них не доводили информацию о послаблении и разрешении хоронить в родственные могилы. Они спрашивают, у кого можно уточнить эту информацию, на кого, на какой документ сослаться. В релизе указано, что вступает в силу с 28 мая, но им все еще отказывают в выдаче тел.

— Выясним. Это переписка от 28 мая. Комитет по здравоохранению выясняет до сих пор. Зато в тот же день в адрес редакции «Фонтанки» пришла нота протеста от ГУП «Ритуальные услуги». Страниц было четыре. За все время пандемии «Фонтанка» публиковала с десяток статей о муках петербуржцев, чьи родные умерли, а они не знали, куда звонить, у кого просить помощи. В некоторых этих публикациях упоминался ГУП «Ритуальные услуги» — в контексте, что не дозвониться. Претензия пришла только по одной — «Даже если от поножовщины. В Петербурге запрещено прощание с покойными — вне зависимости от установленного диагноза».

Из четырех страниц признаем справедливым только один абзац: «В качестве источников информации для данной Статьи сетевое издание «Фонтанка» называет «справочную службу ГУП «Ритуальную услуги» и «оператора». Учитывая, что такое подразделение как «справочная служба» в составе Предприятия отсутствует, информация, полученная из этого источника, является несоответствующей действительности».

Не соответствующей действительности ГУП «Ритуальные услуги» назвал информацию пресс-службы губернатора, которая 19 мая подтвердила существующий запрет на прощание с абсолютно всеми умершими. С телефоном «справочной службы ГУП «Ритуальные услуги» действительно вышла неловкость. «Фонтанка» просит у читателя прощения и признает — в период пандемии до ГУП «Ритуальные услуги» невозможно дозвониться. Единственные «отзывчивые номера» — это указанная на сайте «Городская диспетчерская служба по вывозу тел умерших с мест смерти». Там отвечают круглосуточно. И там ответили корреспонденту «Фонтанки», но не смогли проинформировать по интересующей теме, зато дали номер телефона «единой справочной службы». Запись телефонного разговора имеется у «Фонтанки», мы можем доказать, что госпредприятие отдает растерянных горожан в руки коммерческой справочной. О том, как эта коммерческая справочная связана со знаменитым делом Голунова, расскажем чуть позже. 27 мая Смольный выпустил очередной релиз, согласно которому даже умерших от ковида можно хоронить на семейных кладбищах. На вопрос, почему одних ковидных можно хоронить в родственных могилах, а других — нет, «Фонтанка» ответ пока не получила.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»