Дистанционка на годы. В Колпино нехватку школ предложили решить «коронавирусным» путем

Снести школу на 540 учеников, построить новую на 550. Подрядчика — нет, конкурс — потом. А вы, родители, выбирайте: с 1 сентября учиться во вторую смену, дистанционно или повозить детей в соседние поселки.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

В Колпино приговорили к сносу здание школы. 540 учеников в ближайший месяц лишатся мест за партами. Руководство учреждения решило выйти в онлайн.

Вариант дистанционного обучения как альтернативу некоторым урокам попытались рассмотреть в 455-й школе в Колпино. Но после обращения родителей в редакцию «Фонтанки» руководство учреждения сделало шаг назад и заявило, что речь шла только о дополнительных занятиях. Тем не менее к 1 июля здание освободят и начнут готовить сносу, чтобы на этом месте построить новое. Реализация проекта может затянуться на годы. А расселить учеников в городе, где в школах уже нет свободных мест, нужно к 1 сентября.



Здание 455-й школы на Тверской улице в Колпино построили в 1961 году. За более чем полувековую эксплуатацию его капитально не ремонтировали. По словам бывших учеников, в классах периодически возникали проблемы с электрикой, а часть занятий на компьютерах пришлось перевести в другие помещения вне стен здания.

Разговоры о сносе здания в районе велись не один год. В 2014 году был разработан проект новой школы на 550 учеников, предусматривающий строительство двух бассейнов круглогодичного использования. Ориентировочный срок начала работ по сносу старого и строительству нового изначально намечался на конец 2016 года. Сам процесс должен был занять два года. Ближе к реальному воплощению проекта пришли только в 2020-м.

22 мая администрация 455-й школы встретилась (аудиозапись встречи есть в распоряжении «Фонтанки») с представителями родительских комитетов. Руководство объявило, что подготовка к сносу здания стартует в июле, новый учебный год школьники начнут не в родных классах. К сентябрю предстоит расселить 540 учеников. Так как соседние школы не имеют возможности принять такое количество новичков, то родителям предложили уже опробованный из-за коронавируса формат дистанционного обучения.



«Предлагаются три первых урока дома дистанционно. По 30 минут каждый урок, а далее в районе двух часов дня дети будут физически идти на очные 3–4 урока. Таким образом, у нас учебный день начинается с 8 утра и заканчивается в 6 вечера. Дети теряют дополнительное образование. У многих достижения и в спорте, и в музыке», — рассказала «Фонтанке» одна из представительниц родительского комитета, Ольга.

По её словам, дистанционное обучение в школе было организовано «отвратительно», поэтому продолжать этот опыт не стоит. «У нас в школе нет интернета достойного. Обучение проходило в формате электронной почты. Учителя присылали задания, дети делали и отправляли ответы. Никакого онлайн-обучения у нас не было. Никто его предоставить не смог в силу технической невозможности, — рассказывает петербурженка. — Нам обещали другую дистанционку. Ребёнок должен подключиться к специальной платформе, потом уйти на перемену, после перемены он должен вернуться на этот урок. Вернётся ли пятиклассник? Он заиграется где-нибудь. То есть это абсурд».



Родители направили письма губернатору Александру Беглову, председателю комитета образования Жанне Воробьёвоой, в которых настаивали только на очном обучении.

В администрации Колпинского района подтвердили, что здание на Тверской улице готовят к сносу. К 1 июля его должны освободить. При этом в комитете по строительству Смольного уточнили, что контракта на возведение новой школы ещё нет. Конкурс объявят только в июле.

Что касается дистанционных уроков, то эту информацию в пресс-службе администрации назвали не соответствующей действительности и отметили, что сейчас прорабатываются разные варианты распределения детей. Планируется поделить весь поток на три группы — младшие классы, средние и старшие. Для каждого возраста предполагается разработать своё решение.

«Внеурочный и факультативные занятия могли быть организованы дистанционно. Но не то, что входит в обязательное образование. Все, что касается обязательных предметов, — это только очно. У нас сегодня, к сожалению, в городе Колпино, где находится 455-я школа, заполняемость школ составляет 100%. Мы сейчас совместно с родителями и педагогическим составом прорабатываем механизм, каким образом будет организован образовательный процесс. Есть несколько вариантов. Ещё окончательного решения нет», — прокомментировали в районной администрации.



Пока корреспондент «Фонтанки» общался с пресс-службой администрации Колпинского района, в школу пригласили представителей родительского комитета. На встрече руководство учебного заведения заявило, что их не так поняли, и о переводе части уроков на дистант речи не шло. Для решение проблемы предложили несколько вариантов: очное обучение во вторую смену в соседних школах либо перевод классов в незаполненные учреждения в посёлках Колпинского района — Понтонный и Металлострой. Для учеников обещали организовать транспорт. В ближайшие дни на сайте школы появится голосование, где родители смогут выбрать подходящий вариант. Тех, кому не подойдёт предложенное решение, обещали по возможности перевести в другие школы.

Лена Ваганова, «Фонтанка, ру»

