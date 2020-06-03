Дистанционка на годы. В Колпино нехватку школ предложили решить «коронавирусным» путем
Снести школу на 540 учеников, построить новую на 550. Подрядчика — нет, конкурс — потом. А вы, родители, выбирайте: с 1 сентября учиться во вторую смену, дистанционно или повозить детей в соседние поселки.
В Колпино приговорили к сносу здание школы. 540 учеников в ближайший месяц лишатся мест за партами. Руководство учреждения решило выйти в онлайн.
Вариант дистанционного обучения как альтернативу некоторым урокам попытались рассмотреть в 455-й школе в Колпино. Но после обращения родителей в редакцию «Фонтанки» руководство учреждения сделало шаг назад и заявило, что речь шла только о дополнительных занятиях. Тем не менее к 1 июля здание освободят и начнут готовить сносу, чтобы на этом месте построить новое. Реализация проекта может затянуться на годы. А расселить учеников в городе, где в школах уже нет свободных мест, нужно к 1 сентября.
Здание 455-й школы на Тверской улице в Колпино построили в 1961 году. За более чем полувековую эксплуатацию его капитально не ремонтировали. По словам бывших учеников, в классах периодически возникали проблемы с электрикой, а часть занятий на компьютерах пришлось перевести в другие помещения вне стен здания.
Разговоры о сносе здания в районе велись не один год. В 2014 году был разработан проект новой школы на 550 учеников, предусматривающий строительство двух бассейнов круглогодичного использования. Ориентировочный срок начала работ по сносу старого и строительству нового изначально намечался на конец 2016 года. Сам процесс должен был занять два года. Ближе к реальному воплощению проекта пришли только в 2020-м.
22 мая администрация 455-й школы встретилась (аудиозапись встречи есть в распоряжении «Фонтанки») с представителями родительских комитетов. Руководство объявило, что подготовка к сносу здания стартует в июле, новый учебный год школьники начнут не в родных классах. К сентябрю предстоит расселить 540 учеников. Так как соседние школы не имеют возможности принять такое количество новичков, то родителям предложили уже опробованный из-за коронавируса формат дистанционного обучения.
«Предлагаются три первых урока дома дистанционно. По 30 минут каждый урок, а далее в районе двух часов дня дети будут физически идти на очные 3–4 урока. Таким образом, у нас учебный день начинается с 8 утра и заканчивается в 6 вечера. Дети теряют дополнительное образование. У многих достижения и в спорте, и в музыке», — рассказала «Фонтанке» одна из представительниц родительского комитета, Ольга.
По её словам, дистанционное обучение в школе было организовано «отвратительно», поэтому продолжать этот опыт не стоит. «У нас в школе нет интернета достойного. Обучение проходило в формате электронной почты. Учителя присылали задания, дети делали и отправляли ответы. Никакого онлайн-обучения у нас не было. Никто его предоставить не смог в силу технической невозможности, — рассказывает петербурженка. — Нам обещали другую дистанционку. Ребёнок должен подключиться к специальной платформе, потом уйти на перемену, после перемены он должен вернуться на этот урок. Вернётся ли пятиклассник? Он заиграется где-нибудь. То есть это абсурд».
Родители направили письма губернатору Александру Беглову, председателю комитета образования Жанне Воробьёвоой, в которых настаивали только на очном обучении.
В администрации Колпинского района подтвердили, что здание на Тверской улице готовят к сносу. К 1 июля его должны освободить. При этом в комитете по строительству Смольного уточнили, что контракта на возведение новой школы ещё нет. Конкурс объявят только в июле.
Что касается дистанционных уроков, то эту информацию в пресс-службе администрации назвали не соответствующей действительности и отметили, что сейчас прорабатываются разные варианты распределения детей. Планируется поделить весь поток на три группы — младшие классы, средние и старшие. Для каждого возраста предполагается разработать своё решение.
«Внеурочный и факультативные занятия могли быть организованы дистанционно. Но не то, что входит в обязательное образование. Все, что касается обязательных предметов, — это только очно. У нас сегодня, к сожалению, в городе Колпино, где находится 455-я школа, заполняемость школ составляет 100%. Мы сейчас совместно с родителями и педагогическим составом прорабатываем механизм, каким образом будет организован образовательный процесс. Есть несколько вариантов. Ещё окончательного решения нет», — прокомментировали в районной администрации.
Пока корреспондент «Фонтанки» общался с пресс-службой администрации Колпинского района, в школу пригласили представителей родительского комитета. На встрече руководство учебного заведения заявило, что их не так поняли, и о переводе части уроков на дистант речи не шло. Для решение проблемы предложили несколько вариантов: очное обучение во вторую смену в соседних школах либо перевод классов в незаполненные учреждения в посёлках Колпинского района — Понтонный и Металлострой. Для учеников обещали организовать транспорт. В ближайшие дни на сайте школы появится голосование, где родители смогут выбрать подходящий вариант. Тех, кому не подойдёт предложенное решение, обещали по возможности перевести в другие школы.
Лена Ваганова, «Фонтанка, ру»
Заполняемость школ в городе Колпино на данный момент составляет 100%. Запланировано строительство двух учреждений. В ЖК «Юттери» летом 2020 года работы по возведению школы на 375 мест планировало начать «Ленстройтрест». Вторая школа на 850 учеников должна появится на Загородной улице. Работы по реализации этого проекта находятся на начальном этапе проектирования. В посёлках, которые входят в состав Колпинского района, есть места в школах, но населённые пункты разделены железнодорожными путями и дорога в школу будет занимать значительное время.