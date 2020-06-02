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02.06.2020 14:15
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«Она меня довела». Юноша, подозреваемый в убийстве собственной матери, вел откровенный дневник

Задержанный по подозрению в убийстве собственной матери 19-летний петербуржец вёл личный дневник. Он оставил его на месте преступления, теперь тетрадь со страшными откровениями сможет дать ответы на вопросы о причинах семейной драмы, закончившейся уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, в квартире на Богатырском проспекте была найдена обычная тетрадка, которую подозреваемый приспособил под дневник. В нём он описывал переход на дистанционное обучение из-за коронавируса, нежелание посещать лекции, конфликты с матерью из-за этого. Со слов юноши, ссоры из-за учёбы постоянно приводили к разговорам об армии, что его бесило.

В какой-то момент на страницах дневника стали появляться записи, в которых студент колледжа начал описывать возможные варианты выхода из конфликтных ситуаций. Большинство из них — с применением насилия.

По предварительным данным, в день, когда произошло убийство, молодой человек подошел к спящей матери и начал её душить, но закончить начатое до конца не смог. Тогда он оттащил её в ванную комнату, где нанёс женщине ножевые ранения. Прежде чем покинуть место преступления, юноша сделал в дневнике запись о произошедшем, а тело спрятал в кладовку.

В ходе допроса задержанный частично сам описывал отдельные обстоятельства случившегося, а когда его попросили ответить на вопрос о мотивах его поступка, произнес: «Она меня довела».

По данным «Фонтанки», женщина с сыном переехали в Петербург из Вольска (Саратовская область) около 5 лет назад. В последнее время они снимали маленькую однокомнатную квартиру на Богатырском проспекте. Труп 42-летней квартиросъемщицы спустя три дня после убийства нашла дочь собственницы жилья, она и заявила в полицию. Сын убитой был задержан в тот же день в подъезде одного из домов на Парашютной.

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Комментарии (6)

Helgad
Ему надо было рассмотреть вариант "съехать от матери" и жить на зарабатываемые деньги. На зарабатывание уходила бы энергия и агрессия

19-ти летние и старше привыкли жить за счет родителей, но правил вложений не признавать. Отсюда - конфликт. Вон, даже животные выгоняют подростков, которые хотят дальше продолжать жить с мамой. Процесс перехода во взрослую жизнь парень прошел очень плохо.
Киркор_Филиппов
Приехала в надежде на лучшую жизнь...
Swift_5e4d8a276f5e8
..... вырастила, на свою голову ...
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