ГИБДД ведет работу с таксистом, который, судя по всему, стал виновником ДТП у сквера имени Галины Старовойтовой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Татьяна Ципуштанова/«Фонтанка.ру»

Машина с наклейками «Яндекс.Такси» вылетела на тротуар и сбила столб наружного освещения. Он упал на 45-летнюю Елену, которая с двумя мальчиками возвращалась домой. Дети не пострадали лишь по счастливой случайности. «Фонтанка» поговорила с участниками и свидетелями аварии.



«Фонтанка.ру»

Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» пассажиры автобуса 181, он отъезжал от остановки, когда показалось несущееся на серьезной скорости такси «Киа Рио». Автобус притормозил, и такси врезалось в его правый передний борт, а затем отвернуло на встречку, ударило «Шкоду» и вылетело на тротуар Суворовского.



Предшествующий ДТП маневр таксиста зафиксировала камера видеонаблюдения, запись выложил «Дорожный инспектор». Это был неудачный обгон, точнее опережение. Судя по всему, водитель «Рио» хотел обойти справа белый автомобиль, а справа оказался автобус.

Пассажиры автобуса не пострадали. Когда таксиста вытащили из машины, он был в крови, его посекло осколками.

Фото: Татьяна Ципуштанова/«Фонтанка.ру»

Водителю автобуса Владимиру не очень хочется говорить. «Кто их на дорогу выпускает таких? Я только двери закрыл, гляжу — летит. Эх...» — и махнул рукой.



Автобус маршрута 181 обслуживает «Пассажиравтотранс». В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» подтвердили, что легковой автомобиль произвел столкновение с автобусом № 181 и другим автомобилем, после чего вылетел на тротуар, и что в автобусе никто не пострадал.

По словам водителя «Шкоды», таксист двигался на высокой скорости, чуть ли не 100 км/ч. Дети ехали по тротуару за мамой, один на самокате, второй на беговеле. Очевидцы сразу после аварии отвели их от матери, и они же, судя по всему, позвонили отцу. Он приехал на место ДТП через 40 минут и забрал детей. «Я была свидетелем аварии, это было ужасно. Бедные детки, так кричали», — делится очевидица Анастасия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Погибшей Елена 45 лет, вместе с мужем они приехали в Петербург из Костромской области. У них трое детей — 4, 6 и 19 лет. Они живут в одной из комнат пятикомнатной коммунальной квартиры в доме неподалеку от Смольного, в двух кварталах от места ДТП.



Фото: «Дорожный инспектор»

В ставшей невольной участницей ДТП «Шкоде» сработала подушка безопасности, на руке водителя остались следы от нее. Это его единственные травмы. Машину же придется долго ремонтировать.

Движение транспорта в месте аварии на 15 часов было затруднено. Из-за ДТП не могут проехать троллейбусы, на месте скопилось более десятка «рогатых». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», сотрудники предприятия находятся на месте. Троллейбусы 5, 7 и 11 маршрутов пущены в объезд. «Застрявшие» же машины продолжат путь, когда полиция откроет движение. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», «Шкоду» с дороги убирает техпомощь «Горэлектротранса».

Фото: «Дорожный инспектор»

За рулем такси находился 26-летний уроженец Ростовской области. Его автомобиль «Киа Рио» находится во владении лизинговой компании. В «Яндекс.Такси» «Фонтанке» сообщили, что в момент аварии автомобиль не был на заказе.



«Мы потрясены этой аварией и соболезнуем родственникам погибшей и пострадавшим. Авария произошла не на заказе сервиса, а её причины предстоит установить сотрудникам ГИБДД. По запросу правоохранительных органов мы готовы передать всю необходимую информацию, которая у нас есть, для выяснения всех обстоятельств ужасной трагедии», — заявили в агрегаторе.

Петербургские автомобилисты считают, что в этом месте стоило бы немного изменить схему организации движения. «Зелёный с задержкой, чтоб все успевали повернуть, уже лет 20 как просится. Все на красный доворачивают вечно. Кто местный, тот с ногой на тормозе это место проезжает», — пишет Павел в паблике «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Юлия Яковлева, Татьяна Ципуштанова, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру».

