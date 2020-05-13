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13.05.2020 10:47
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Купчинцы пожаловались на рукоблуда-бегуна в капроновых колготках и маске из трусов

Жителей Фрунзенского района Петербурга одолел эксгибиционист. Мужчина, не стесняясь, выходит на охоту в очень экстравагантном виде. Видео с развратником появилось в местном паблике вечером 12 мая.

«Распространите, пожалуйста, информацию! В Купчино завёлся маньяк в районе «Дельмара» на Славе и центра занятости. В капроновых колготках следит за девушками! Неадекватен. Крадётся сзади, близко идёт, затем по кустам. Будьте аккуратнее. На вид лет 20–23. Светлые волосы. Попросили помощи у мужчины, не смог догнать. Быстро бегает», — написал аноним.

Жители Петербурга нередко страдают от эксгибиционистов. Так, в 2019 году оголявшегося мужчину искали по просьбе родителей с Гражданки. Тогда же был пойман другой рукоблуд, уже из Приморского района.

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Комментарии (7)

Njura
А вы думали самоизоляция не влияет на психику? То ли еще будет, ой-ё-ёй!
zlopopik
В маске можно еще и не то делать. Ждем вала шизовыкрутасов.
ЛуМумба
Главное, масочный режим не нарушал. Нет проблем с законом.

А программистов в штате Фонтанки нет, фильтр на спам настроить некому, так и будет здесь реклама масок и веб-борделей 😂😂😂
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