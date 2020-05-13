Жителей Фрунзенского района Петербурга одолел эксгибиционист. Мужчина, не стесняясь, выходит на охоту в очень экстравагантном виде. Видео с развратником появилось в местном паблике вечером 12 мая.



«Распространите, пожалуйста, информацию! В Купчино завёлся маньяк в районе «Дельмара» на Славе и центра занятости. В капроновых колготках следит за девушками! Неадекватен. Крадётся сзади, близко идёт, затем по кустам. Будьте аккуратнее. На вид лет 20–23. Светлые волосы. Попросили помощи у мужчины, не смог догнать. Быстро бегает», — написал аноним.