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01.05.2020 10:45
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В Петербурге — две новые смерти от коронавируса. По России почти 100 летальных исходов за сутки

За последние сутки в Петербурге стало известно о смерти еще двух человек от коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщили 1 мая в комздраве.

Таким образом, всего в Северной столице от Covid-19 умерли 33 человека. По России за сутки зафиксировано 96 смертей.

У больниц Петербурга установили 8 контейнеров-рефрижераторов для тел умерших от коронавируса. В комитете здравоохранения отметили, что большинство таких установок пока не используется.

За последние сутки в Петербурге выявили 349 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе заболели 4411 человек, 779 выздоровели, 33 скончались.

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Комментарии (21)

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260657101
Сегодня опять двое, это какой раз уже подряд? Теория вероятности отдыхает на оф. статистике. Кстати а сколько умерло просто от пневмонии и ОРВИ за день?
Nemcoff
Рефрижираторы ставят, потому работают всего 2 морга на весь город. Остальные закрыты и для перевозки машин скорой не хватает. Но про это опять же не написано, ведь тогда материал жути не наведет(((
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