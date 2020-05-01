В Петербурге — две новые смерти от коронавируса. По России почти 100 летальных исходов за сутки

За последние сутки в Петербурге стало известно о смерти еще двух человек от коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщили 1 мая в комздраве.

Таким образом, всего в Северной столице от Covid-19 умерли 33 человека. По России за сутки зафиксировано 96 смертей.



У больниц Петербурга установили 8 контейнеров-рефрижераторов для тел умерших от коронавируса. В комитете здравоохранения отметили, что большинство таких установок пока не используется.



За последние сутки в Петербурге выявили 349 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе заболели 4411 человек, 779 выздоровели, 33 скончались.

