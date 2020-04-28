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28.04.2020 22:44
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Детей из интерната в Павловске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Два корпуса учреждения закрыты на обсервацию

Воспитанников дома-интерната №4 в Павловске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на сайте учреждения 28 апреля.

В интернате выявили детей с «клиническими симптомами новой коронавирусной инфекции». Количество заболевших не уточняется. «Официальной информации о подтверждении диагноза COVID-19 у детей из нашего интерната, в т.ч. у госпитализированных, в учреждение не поступало», — говорится в сообщении.

По рекомендации комитета по социальной политике Смольного два корпуса интерната закрыты на обсервацию. Сотрудники учреждения сдали тест на COVID-19, положительных результатов не зафиксировано.

В доме-интернате №4 проживают 240 детей с ограниченными возможностями. Возраст воспитанников — от 4 до 18 лет. В учреждении работают более 600 сотрудников.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом проживающих в психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10. Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все ПНИ и дома престарелых в России вместе с персоналом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

22ilves
Люди с проблемной психикой вообще в эпицентре. Они и сами не в состоянии соблюдать гигиену и безопасность и не понимают, что другие могут их заразить.
260765301
Обязательно Следственный комитет должен взять на контроль эту ситуацию!
Noisymouse
Почему ни у кого не хватает соображалки или ответственности наглухо изолировать подобные учреждения - ДД, ПНД, дома престарелых? Наглухо, вместе с частью персонала за тройную-пятерную-какую надо оплату?
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