Детей из интерната в Павловске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Два корпуса учреждения закрыты на обсервацию

Воспитанников дома-интерната №4 в Павловске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на сайте учреждения 28 апреля.



В интернате выявили детей с «клиническими симптомами новой коронавирусной инфекции». Количество заболевших не уточняется. «Официальной информации о подтверждении диагноза COVID-19 у детей из нашего интерната, в т.ч. у госпитализированных, в учреждение не поступало», — говорится в сообщении.



По рекомендации комитета по социальной политике Смольного два корпуса интерната закрыты на обсервацию. Сотрудники учреждения сдали тест на COVID-19, положительных результатов не зафиксировано.

