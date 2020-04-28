Детей из интерната в Павловске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Два корпуса учреждения закрыты на обсервацию
Воспитанников дома-интерната №4 в Павловске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на сайте учреждения 28 апреля.
В интернате выявили детей с «клиническими симптомами новой коронавирусной инфекции». Количество заболевших не уточняется. «Официальной информации о подтверждении диагноза COVID-19 у детей из нашего интерната, в т.ч. у госпитализированных, в учреждение не поступало», — говорится в сообщении.
По рекомендации комитета по социальной политике Смольного два корпуса интерната закрыты на обсервацию. Сотрудники учреждения сдали тест на COVID-19, положительных результатов не зафиксировано.
В доме-интернате №4 проживают 240 детей с ограниченными возможностями. Возраст воспитанников — от 4 до 18 лет. В учреждении работают более 600 сотрудников.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом проживающих в психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10. Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все ПНИ и дома престарелых в России вместе с персоналом.