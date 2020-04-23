Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все ПНИ и дома престарелых в России вместе с персоналом

Министерство труда и социальной защиты рекомендовало российским регионам закрыть на полный карантин стационары психоневрологических интернатов и домов престарелых, в независимости от того, выявлен ли в учреждении коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель главы министерства Ольга Баталина 23 апреля.

«Сейчас формируются бригады, которые на 14 дней выходят на проживание и изоляцию в интернатах», — отметила она.

Сотрудникам интернатов за сверхурочную работу обещают надбавки.

Коронавирус в ПНИ и домах престарелых выявлен в 16 стационарных организациях в семи российских регионах, в том числе в Петербурге. Заболели 457 человек.