FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 14:47
3
Печать

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все ПНИ и дома престарелых в России вместе с персоналом

Министерство труда и социальной защиты рекомендовало российским регионам закрыть на полный карантин стационары психоневрологических интернатов и домов престарелых, в независимости от того, выявлен ли в учреждении коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель главы министерства Ольга Баталина 23 апреля.

«Сейчас формируются бригады, которые на 14 дней выходят на проживание и изоляцию в интернатах», — отметила она.

Сотрудникам интернатов за сверхурочную работу обещают надбавки.

Коронавирус в ПНИ и домах престарелых выявлен в 16 стационарных организациях в семи российских регионах, в том числе в Петербурге. Заболели 457 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

igoruha
Конечно поувольняется, или сбежит, не дожидаясь пока закроют. Я бы точно сбежал, на их месте. Жаль стариков, конечно. Но это незаконно, не конституционное и бесчеловечно
Павел Михайлов
Допрыгаются, что из ПНИ персонал массово уволится, как это сейчас в больницах происходит.
efela
Столько времени потребовалось, чтобы принять такое простое решение?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний