Как стало известно «Фонтанке», служебные пропуска планируется выдавать разово на весь период режима повышенной готовности в Петербурге. Списки сотрудников и автомобилей, которым будет дано право передвижения, комитеты Смольного составляли со вчерашнего дня.



Заявки на служебные пропуска формировались на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Чтобы внести сотрудников и машины в список, необходимо указать вид деятельности учреждения, ОГРН, ИНН, ОКВЭД.

