Пропускной режим в Петербурге, готовность № 1. В Смольном составили список сотрудников и автомобилей для выдачи разрешений на передвижение по городу
Коронавирусный штаб Смольного реализовал еще один этап подготовки к введению пропускного режима. К полудню 28 апреля подразделения администрации Петербурга сформировали заявки на выдачу разрешений для поездок по городу.
Как стало известно «Фонтанке», служебные пропуска планируется выдавать разово на весь период режима повышенной готовности в Петербурге. Списки сотрудников и автомобилей, которым будет дано право передвижения, комитеты Смольного составляли со вчерашнего дня.
Заявки на служебные пропуска формировались на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Чтобы внести сотрудников и машины в список, необходимо указать вид деятельности учреждения, ОГРН, ИНН, ОКВЭД.
Процедура оформления заявок предусмотрена «сценарием введения ограничений на передвижение в Санкт-Петербурге». Его утвердили 21 апреля на совещании координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
В частности, как писала «Фонтанка», сценарий предусматривает обустройство КПП на въездах в Санкт-Петербург. Транспортные подрядчики получили задание собрать сотни водоналивных барьеров для сужения дорог на месте контрольно-пропускных пунктов. Прогнозируемые места расстановки КПП «Фонтанка» указала на карте, их 62 штуки. Кроме служебных пропусков, ограничительным планом предусмотрена выдача электронных разрешений простым гражданам. Если идея будет реализована, они тоже будут вынуждены подавать заявки на передвижение по Петербургу в частных целях. Система выдачи пропусков — независимо от региона — привязана к инфраструктуре электронного правительства. Доступ к персональным данным граждан, включая фотографию, геопозиционирование и медицинскую историю, а также указанные когда-то на портале госуслуг, получат государственные структуры.