В борьбе с недугом Стёпе может помочь дорогой вертикализатор
У 14-летнего Стёпы ДЦП. Всю свою жизнь он борется с этим заболеванием. Но лечение осложняется синдром Мартина-Белла — поломкой Х-хромосомы. Самые простые действия Стёпе даются с большим трудом. Врачи посоветовали использовать вертикализатор. Однако это оборудование надо покупать за свой счёт.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Стёпа Шипков, 14 лет.
Детский церебральный паралич.
Требуется вертикализатор. Стоимость — 334 230 рублей.
«К году стало понятно, что сын развивается с задержкой. Стёпа не держал голову, не садился, не играл. Врачи поставили диагноз — ДЦП. Тогда мы сразу начали реабилитацию. Сын принимал лекарства, проходил курсы массажа, занимался иппотерапией, носил специальные костюмы для коррекции движений. Появились положительные результаты. Стёпочка научился сидеть, стоять и даже делать несколько шагов без поддержки.
Но в семь лет нас ожидало новое потрясение. У ребёнка обнаружили генетическое заболевание — синдром Мартина-Белл (поломка Х-хромосомы), оно сопровождается аутизмом и снижением умственных способностей. Поэтому самые простые действия Стёпе даются с большим трудом. Но мы не опускаем руки и продолжаем занятия. Правда, делать это всё сложнее. У сына появился гипертонус мышц, левая нога перестала полностью сгибаться в колене, произошел перекос таза. Стёпа не может удерживать равновесие.
Врачи посоветовали использовать вертикализатор. Получить его бесплатно нельзя, так как он не включён в федеральный перечень средств по реабилитации. Купить его сами мы не можем: отец Стёпы — военный пенсионер, живём на пенсии и пособия. Прошу, помогите! — Ирина Шипкова, Санкт-Петербург».
Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):
«У Стёпы ДЦП. Для профилактики остеопороза (поражение костной ткани, приводящее к хрупкости костей. — Русфонд), снижения риска и степени развития вторичных ортопедических нарушений, во избежание оперативного вмешательства, для улучшения качества жизни мальчик нуждается в обеспечении вертикализатором».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».