В борьбе с недугом Стёпе может помочь дорогой вертикализатор

«К году стало понятно, что сын развивается с задержкой. Стёпа не держал голову, не садился, не играл. Врачи поставили диагноз — ДЦП. Тогда мы сразу начали реабилитацию. Сын принимал лекарства, проходил курсы массажа, занимался иппотерапией, носил специальные костюмы для коррекции движений. Появились положительные результаты. Стёпочка научился сидеть, стоять и даже делать несколько шагов без поддержки.

Но в семь лет нас ожидало новое потрясение. У ребёнка обнаружили генетическое заболевание — синдром Мартина-Белл (поломка Х-хромосомы), оно сопровождается аутизмом и снижением умственных способностей. Поэтому самые простые действия Стёпе даются с большим трудом. Но мы не опускаем руки и продолжаем занятия. Правда, делать это всё сложнее. У сына появился гипертонус мышц, левая нога перестала полностью сгибаться в колене, произошел перекос таза. Стёпа не может удерживать равновесие.

Врачи посоветовали использовать вертикализатор. Получить его бесплатно нельзя, так как он не включён в федеральный перечень средств по реабилитации. Купить его сами мы не можем: отец Стёпы — военный пенсионер, живём на пенсии и пособия. Прошу, помогите! — Ирина Шипкова, Санкт-Петербург».

Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):



«У Стёпы ДЦП. Для профилактики остеопороза (поражение костной ткани, приводящее к хрупкости костей. — Русфонд), снижения риска и степени развития вторичных ортопедических нарушений, во избежание оперативного вмешательства, для улучшения качества жизни мальчик нуждается в обеспечении вертикализатором».